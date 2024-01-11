Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень на фронті. Загалом противник завдав 4 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми Понад 800 ворогів, ППО, танки, РСЗВ: величезні втрати ворога 11 січня

Яка ситуація на Сході України

Сили оборони відбили атаки ворога біля Синьківки: дивіться на карті

Росіяни атакували біля Тернів: дивіться на карті

Ворог намагався штурмувати позиції біля Кліщіївки: дивіться на карті

Росіяни прагнуть оточити Авдіївку: дивіться на карті

ЗСУ стримують противника біля Мар'їнки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Українці відбили атаки росіян біля Роботиного: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, 2 складам боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.