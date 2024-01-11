Карта бойових дій станом на 11 січня / Колаж 24 Каналу
Українські військові уже 687 добу героїчно обороняють нашу державу від ворога, виганяючи його з окупованих територій. Водночас росіяни не припиняють свої активні дії, зокрема, ведуть активні штурми на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень на фронті. Загалом противник завдав 4 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Сили оборони відбили атаки ворога біля Синьківки: дивіться на карті
Росіяни атакували біля Тернів: дивіться на карті
Ворог намагався штурмувати позиції біля Кліщіївки: дивіться на карті
Росіяни прагнуть оточити Авдіївку: дивіться на карті
ЗСУ стримують противника біля Мар'їнки: дивіться на карті
Що відбувається на Півдні
Українці відбили атаки росіян біля Роботиного: дивіться на карті
Як змінився фронт на інших напрямках
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, 2 складам боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.