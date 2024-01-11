Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень на фронті. Загалом противник завдав 4 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми Понад 800 ворогів, ППО, танки, РСЗВ: величезні втрати ворога 11 січня

Яка ситуація на Сході України

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

Сили оборони відбили атаки ворога біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 6 атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області.

Росіяни атакували біля Тернів: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаку противника біля Кліщіївки Донецької області.

Ворог намагався штурмувати позиції біля Кліщіївки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Росіяни прагнуть оточити Авдіївку: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

ЗСУ стримують противника біля Мар'їнки: дивіться на карті

На Шахтарському напрямку противник наступальних чи штурмових дій не вів.

Що відбувається на Півдні

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 5 ворожих атак біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Українці відбили атаки росіян біля Роботиного: дивіться на карті

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 11 безуспішних штурмових дій.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, 2 складам боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.