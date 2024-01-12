Сырский – командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины – заявил, что оккупантам не удалось достичь тех целей, которые они ставили в последние месяцы.

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Они неоднократно определяли для себя сроки захвата тех или иных населенных пунктов, выходы на определенные рубежи, затем их переносили – эти задачи у них действительно провалены.

– подчеркнул Сырский.

Оккупанты пытаются наступать на нескольких направлениях

В то же время он добавил, что оккупанты до сих пор пытаются наступать на ряде направлений. Враг имеет ресурсы для этого. Накануне Сырский сообщил: оккупанты готовятся наступать на Северском направлении. Зафиксировали, что оккупанты перемещают подразделения "шторм". Также российские оккупанты осуществляют формирование штурмовых рот.

Украинские герои крепко держат оборонительные рубежи. Врагу наносят колоссальные потери. По состоянию на 12 января Генштаб ВСУ заявил, что ликвидировать удалось уже 368 460 российских окупантов.

Также в Bild подчеркнули, что зимнее наступление Кремля – окончательно провалилось. Враг пытался посеять хаос на территории Харьковской и Донецкой областей. Однако воины ВСУ сломали все планы оккупантов.