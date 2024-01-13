Експерт з авіації Костянтин Криволап назвав 24 Каналу, які переваги має літак. За його словами, A-10 Thunderbolt – це легендарний винищувач, який літає майже з часів Корейської війни.

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У чому полягає важливість А-10

"Це дуже гарна, потужна, міцна машина. Ще пів року тому я просив дати А-10. Проте нема жодного випадку, коли б США експортували цей літак. Цій машині більш як 50 років. Вона проста як жигулі – так і збирається, і розбирається. Несе все, що тільки можна", – сказав авіаційний експерт.

На переконання Сирського, літаки А-10 зможуть надати вирішальну підтримку сухопутним військам, адже вони призначені для знищення наземних цілей, як-от танків чи артилерії. І загалом можуть знищити "все, що протистоїть піхоті".

A-10 Thunderbolt надзвичайно складно збити. Його корпус здатний витримувати прямі влучання бронебійних і осколково-фугасних снарядів калібром до 23 міліметрів. Літак може маневрувати на малій висоті, базуватися на ґрунтових аеродромах, має потужне гарматне озброєння та багато вузлів зовнішньої підвіски.

Довідка. Штурмовик A-10 Thunderbolt був прийнятий на озброєння ВПС США у 1976 році. Літак призначений для безпосередньої авіапідтримки наземних сил.

Технічні характеристики:

Довжина літака – 16,16 метра;

Висота – 4,42 метра;

Розмах крила – 17,42 метра;

Швидкість – до 706 кілометрів на годину;

Дальність польоту – 1300 кілометрів;

Бойовий радіус – 460 кілометрів.

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