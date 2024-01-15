Лунають припущення, що, можливо, ситуація затягнеться аж до березня. Генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж сказав 24 Каналу, чи готувалося та прораховувало військово-політичне керівництво України те, що не буде регулярної допомоги від американців.
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Ситуація з забезпеченням озброєнням
Як зауважив Маломуж, допомога для нашої країни не зникла повністю, але вона зменшилася. Критичні засоби враження до систем ППО, ракетних систем й танкової техніки частково надходять в Україну. Певні ресурси не йдуть за тим великим бюджетом США, а виділяються на системи безпеки та оборони.
З іншого боку, відбуваються зміни, зокрема, щодо виділення нових ракет та боєприпасів Німеччиною, країнами Скандинавії тощо. Також важлива частина, яку Україна мало використовувала, – закупівля боєприпасів, озброєння та техніки натівського й радянського модернізованого виробництва на міжнародних ринках військово-технічного співробітництва.
Україна – активний гравець на ринку, адже займала 9 місце у світі,
– мовив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.
Також український військово-промисловий комплекс поступово розгортає роботу не тільки по дронах і ракетах, а й по боєприпасах. Кількість поки що ще недостатня, але вже є успіхи.
На думку Маломужа, січень – лютий Україна протримається, але вже готуються великі пакети допомоги й з боку європейських країн, й американці дійдуть консенсусу.
"Ми контактуємо з республіканцями й демократами. У лютому вони все ж таки передбачають виділення пакета з озброєнням, технікою й особливо боєприпасами", – додав екскерівник Служби зовнішньої розвідки.
Допомога Україні від США
- Сенат США не може підтримати додаткове фінансування пакета допомоги Україні, запропонований президентом США Джо Байденом. Відповідно Україна досі не отримала 61 мільярд доларів військової та гуманітарної допомоги.
- У Білому домі очікують, що США вдасться прийняти новий пакет допомоги для України у січні 2024 року. Адміністрації Джо Байдена вдалося досягти домовленостей з республіканцями.
- Днями президент Володимир Зеленський сказав, що з позитивом дивиться на допомогу з боку США. Нині цей позитив набагато більший, ніж був у грудні.