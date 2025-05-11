24 Канал розповідає біографію нового Папи Римського Лева XIV, намагається пояснити логіку обрання кардиналом Прево саме цього імені, дає відповідь на питання як все ж таки правильно – Прево чи Превост, і спробує спрогнозувати, яким буде 267-й голова Католицької церкви.

Читайте також Що новий Папа Римський казав про війну в Україні

Habemus papam

Надвечір 8 травня 2025 року над Сикстинською капелою у Ватикані з'явився білий дим. Це означало, що Конклав зі 133 кардиналів, серед яких був і українець Микола Бичок, з четвертої спроби, тобто доволі швидко, обрав нового Папу Римського.



Як довго обирали попередніх Пап / Інфографіка Avvenire

Панотці традиційно тримають інтригу, та ім'я нового понтифіка одразу не називається. Він знімає кардинальське вбрання та міняє його на папське, а далі має певний час на усамітнення для усвідомлення того, що відбулося. Далі кардинал Домінік Мамберті урочисто проголосив Habemus papam (з латини це можна перекласти як "У нас є Папа" – 24 Канал) і лише після цього новий Папа з'явився на балконі собору Святого Петра.

Саме таку послідовність було витримано 8 травня, коли на балкон легендарної базиліки вийшов новий понтифік та сказав: "Мир вам" (латиною Pax vobis – 24 Канал).

Нового Папу не всі відразу впізнали, адже це був не фаворит, як от кардинали Паролін чи Тагле, а їх менш відомий американський колега Роберт Прево (Превост), що взяв собі нове папське ім'я Лева XIV.

Таким чином, світ отримав нового Папу, який став першим в історії понтифіком з Північної Америки і одним із небагатьох не європейців на Святому престолі. Ба більше, він має навіть частку африканської крові.

Прево чи Превост?

Першими повідомленням про нового Папу багато українських ЗМІ окреслили підстави для філологічної баталії, адже обранця Конклаву називали в два способи – "Прево" та "Превост".

Друге прочитання відповідає нормам англійської мови, тоді як перше – данина франкофонному походженню пана Роберта. Відповідно до цієї традиції не зовсім звичне для українців нагромадження приголосних наприкінці прізвища Prevost ігнорується і має читатися як "Прево".



Водночас виникає інша колізія – щодо імені. Бо Папа має ім'я Robert Francis яке в США прочитали б як "Роберт Френсіс", а в тій же Франції "Робер Франсіс".

Зазначимо, що українська версія офіційного сайту Ватикану наполягає на тому, що новий Папа не Прево, а Превост, а його правильне повне ім’я треба читати на англійський манер – Роберт Френсіс Превост.

З огляду на це навіть добре, що церковник обрав собі нове ім'я – Лев XIV, яке, щоправда, теж має своє прочитання в різних мовах католицького світу, зокрема, латиною це Leo XIV, а португальською Leão XIV. Так хто ж він такий і звідки?

Біографія Роберта Прево – Лева XIV

Роберт Прево народився 14 вересня 1955 року в американському місті Чикаго, штат Іллінойс. Таким чином католицький світ вже незабаром буде святкувати 70-річний ювілей Папи, але наразі йому "тільки" 69.



Майбутній Папа, Роберт Прево, у другому класі зі своїми однокласниками, 1962 рік / Фото St. Mary of the Assumption School

Матір Роберта – бібліотекарка Мілдред Прево (у дівоцтві – Мартінес), батько – ветеран Другої світової та педагог Луї Маріус Прево.



Як батько, так і мати – мають французьке коріння, але в матері майбутнього Папи , крім іспанської, також є частка африканської крові, адже її батько був вихідцем з Гаїті, а мати (тобто бабуся Роберта) походила від змішаного шлюбу представників іспанської та темношкірої громади Нового Орлеану, звідки родина й перебралася до Чикаго.

Прево навчався в одному з найпрестижніших університетів США – Вілланова у Філадельфії. Там Роберт вивчав математику та філософію, але до першої в хлопця не тяжіла душа і він все частіше задумався про її спасіння. Це він почав розуміти ще під час навчання в католицькій семінарії.



Роберт Прево, новоспечений Папа Лев XIV, на фото у випускному альбомі коледжу Вілланова 1977 року / Фото надане виданню NY Post

Своє життя Прево вирішив пов'язати з Церквою і вступив до Ордену августинців після завершення університету в 1977 році. 2 вересня 1978 року Прево склав перші обіти, а 29 серпня 1981 року – вічні обіти.

Далі було навчання в Католицькому богословському інституті в Чикаго. Після цього Роберт продовжив духовне навчання в Римі – в Папському університеті св. Томи Аквінського (знаменитому – Анджелікумі), де здобув звання доктора канонічного права.

19 червня 1982 року в Августиніанській колегії Святої Моніки в Римі американець отримав пресвітерські свячення.

Опісля августинець отримав направлення до Перу, де затримався на понад десять років. У Латинській Америці Прево доволі швидко влився до місцевої громади та став улюбленим місцевим діячем. У Перу він очолював августинську семінарію та служив у місцевій єпархіальній канцелярії. В цей час Прево також написав і захистив докторську дисертацію.

У 1999 році отець Прево був обраний провінціалом чиказьких августинців і недовго служив у США, після чого був обраний главою ордену августинців в усьому світі. Це посада вимагала перебування в Римі, куди церковник перебрався у 2001 році.

Роберт Прево та Папа Іван Павло 2 у 1980-х роках

Член ближнього кола Папи Франциска

У 2015 році Папа Франциск призначив Роберта Прево єпископом у Перу, але цього разу відрядження до Латинської Америки не було тривалим. Незабаром Прево повернувся до Ватикану і служив Дикастерії у справах духовенства та Дикастеріі у справах єпископів. У 2023 році Прево був висвячений Папою Франциском на кардинала та очолив Папську комісію для Латинської Америки.

Папа Франциск зарахував кардинала Прево до складу Дикастерії у справах євангелізації, Відділу першої євангелізації та нових місцевих Церков, Доктрини віри; у справах Східних Церков, у справах духовенства, Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя, Культури та освіти, Законодавчих текстів, Папської комісії у справах Ватикану.

6 лютого 2025 року Папа Франциск перевів його до рангу кардиналів-єпископів, надавши титулярний осідок Альбано. Під час останньої госпіталізації свого попередника Прево очолив молитву Розарію за здоров'я Папи Франциска 3 березня на площі Святого Петра.



Роберт Прево та Франциск / Фото Getty Images

В останні роки життя свого попередника уродженець Чикаго вважався наближеним до Папи, брав участь в його Апостольських подорожах і був членом його так званого "ближнього кола", проте, тримався скромно і в тіні, особливо не виділяючись.

З огляду на це експерти не розглядали кандидатуру Роберта Прево як реальну на Конклаві і не вважали, що той входить до списку "папабілів", тобто претендентів на обрання (не вважали його таким й аналітики 24 Каналу, навіть не згадавши його у великій оглядовій статті, в якій зважували шанси кандидатів.



Але не ми одні такі – не зуміли спрогнозувати переможця і більшість ЗМІ планети). Тим не менше, кардинали обрали саме 69-річного американця.

До теми Наступний Папа Римський: як і коли оберуть, хто серед фаворитів і що казали про Україну

Яким Папою буде Лев XIV і що казав про Україну та війну

Нині експерти намамаються до дрібниць визначити, яку політику вестиме новий Папа. Для цього вдаються до аналізу найменших деталей. До 8 травня 2025 року консенсусно вважалося, що Роберт Прево входить до числа поміркованих лібералів, тобто прихильників Папи Франциска, які надають перевагу відмові від радикальних реформ.

Нині ж підстави вважати, що для таких експертів Лев XIV приготував "сюрприз" і може бути геть не лібералом та спадкоємцем політики попередника, а навіть консерватором.

Сигналом для цього є вбрання нового Папи – на балконі базиліки Святого Петра він з'явився у єпітрахилі з золотою вишивкою та червоній моццетті, як і консервативний Папа Бенедикт ХVI. Як і Папа Бенедикт він пізніше під час першої меси в Сикстинський капелі використовував папський посох, від якого відмовився Папа Франциск.

Це може здатися неважливим для світських спостерігачів, але в церковному світі значить чимало та є певним символом, адже Папа Франциск показово відмовився від багатого убранства та був вдягнений в історичний момент куди скромніше. Власне, він і обрав собі за папське ім'я унікальне для Ватикану – "Франциск" на честь Франциська Асізького, знаменитого своєю скромністю.

Багато що говорить й обрання імені Робертом Прево. Він обрав ім'я "Лев", хоча міг стати й Франциском Другим (його друге реальне ім'я Френсіс є похідним). Серед 13 Левів на Святому Престолі було чимало різноманітних Пап.



Серед них були такі, які коронували Карла Великого і відлучали Мартіна Лютера від Церкви, але за взірець, як стверджує прессекретар Ватикану Маттео Бруні, Прево взяв саме Лева ХІІІ, відомого енциклікою Rerum Novarum та борця одночасно за соціальну справедливість, та проти ліберальних цінностей, як їх розуміли наприкінці 19 століття. Також Папа був прихильником підвищення Галицької митрополії до рівня патріархату та засновником Української колегії (семінарії) у Римі.

Лев ХІІІ мав прямий конфлікт зі світською владою Італії та був одним із так званих "ватиканських в’язнів", тобто Пап, які бойкотували світську державу і підтримували заклик до всіх італійських католиків робити те саме. Конфлікт цей розв’язався лише в часи Муссоліні, коли диктатор і представник Папи підписали так звані Латеранські угоди.

Таким чином, є підстави вважати, що новий Папа відмовиться від помірно ліберального курсу попередника і спробує повернутися до більш традиційного для католиків світогляду.

Деякі експерти називають обрання Папи-уродженця США, на обрання яких у Ватикані начебто існувало неформальне табу, реверансом у бік президента Трампа, який вже встиг образити понад мільярд католиків планети недоречним жартом з картинкою себе улюбленого в ролі понтифіка.

Втім, справжню мотивацію Конклаву ми можемо й не дізнатися, але американські колеги вже знайшли, що Роберт Прево є зареєстрованим виборцем Республіканської партії США (її нині представляє президент Трамп). Водночас Прево далеко не завжди погоджується з тим, що роблять трампісти.



Новий Папа – республіканець

Одразу після обрання всі звернули увагу на акаунт церковника в Х та зробили вірусною відповідь Прево на недолугі роздуми віцепрезидента Джей Ді Венса щодо градації любові. Кардинал тоді заявив, що неофіт помиляється, і насправді любов рівна для всіх і не може мати градацій.

Вже легендарний твіт кардинала Прево:

Цей твіт набрав мільйони лайків за кілька годин 8 травня 2025 року та дав привід радикальним прихильникам Трампа заявити, що на Конклаві обрали представника ненависної їм Woke-культури. Водночас Прево від цього насравді доволі далекий – в 2012 році він публічно виступав проти поширення гендерної ідеології в системі освіти в Перу та критикував "гомосексуальний спосіб життя" та "альтернативні сім'ї, що складаються з одностатевих партнерів та їхніх усиновлених дітей".

Також кардинал критикував і самого Трампа, зокрема, через зустріч з авторитарним сальвадорським президентом Букеле, який запропонував американському колезі допомогу з депортаціями нелегалів і розміщення їх у місцевій суперв'язниці.

Ви не бачите страждань? Невже вас не мучить совість?

– написав тоді кардинал, реагуючи на спробу Трампа облаштувати концтабір.

Водночас сам Трамп від цих заяв відмежувався і сердечно привітав земляка з обранням.

Сам Роберт Прево небагато говорив про Україну та війну, але все ж чітко визначив свою позицію, як повідомляє WSJ.

Це справжнє вторгнення, імперіалістичне за своєю природою, де Росія хоче завоювати територію з міркувань влади. Доведено, що в Україні скоюються злочини проти людяності,

– наголошував Прево.

Також нового Папу привітав і український президент Володимир Зеленський:

"Щиро вітаю Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату. Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії Російської Федерації проти України та захисту прав невинних цивільних громадян. У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру. Бажаю Його Святості Льву XIV мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії. Ad multos annos!", – привітав глава української держави.