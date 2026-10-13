До свого другого президентського терміну Дональд Трамп готувався багато років. Увесь час після програшу виборів Джо Байдену лідер Республіканської партії працював над тим, щоб після повернення до Білого дому знищити будь-які запобіжники у державних інституціях. 47-й американський очільник розставив на всі посади виключно лояльних осіб. Маючи більшість в обох палатах Конгресу, він сильно ускладнив протидію своїм рішенням на кожному рівні, і почав вкрай активно діяти без жодного аналізу наслідків.

Заяви про наміри не захищати союзників у НАТО розхитали Альянс та суттєво зменшили кількість європейських замовлень в американських компаній ВПК. Розв'язані Трампом тарифні війни виявилися вкрай неефективними та, ба більше, шкідливими, оскільки на рівному місці призвели до збільшення цін на купу товарів. Безліч рішень Трампа призвели до стрімкого погіршення економіки та знищили довіру до США в світі.

Мало що за своїми наслідками може порівнятися з кошмарним рішенням почати війну в Ірані, адже американці замість блискучої і швидкої перемоги отримали затяжну поразку. Цугцванг, у який сам себе загнав Трамп, у режимі онлайн фактично ставить хрест на перспективах республіканців на проміжних виборах, оскільки жодних варіантів вирішення проблеми не існує. Через що "майстер угод" нервує, намагається вхопитися за будь-яку соломинку та перекласти відповідальність за дороге пальне на кого завгодно. "Крайньою" стала Україна, на яку тепер Трамп намагається перекинути провину за власні хаотичні дії, а головним бенефіціаром жахливої непрофесійності президента США та його команди стала Росія.

24 Канал пояснює, чому Росія повністю переграє Захід, як Путін продає Трампу повітря, а ситуація в Ормузі в підсумку може призвести до нищівної поразки Штатів.

Білому дому вкрай потрібна будь-яка перемога

Через суттєве погіршення платоспроможності американців, викликане виключно діями адміністрації Трампа, рейтинг Республіканської партії та особисто президента просів до найнижчих позначок. Навіть у споконвічно республіканських штатах типу Техасу, згідно з опитуваннями, позиції MAGA значно просіли. Тож чим ближче підходить час виборів, тим на більш відчайдушні кроки наважується американський лідер.

Ще до своєї перемоги на виборах восени 2024-го Трамп чомусь був впевнений, що йому вдасться домовитися з Путіним і Зеленським, однак Росія послідовно зривала будь-які спроби США перенести війну за стіл переговорів. Втім, ніякої провини кремлівського диктатора його американський колега жодного разу не побачив. Замість того, щоб тиснути на Росію, він щоразу обирав тактику ставати на бік агресора та намагатися примусити Україну йти на неможливі для виконання поступки.

Російський диктатор у такий спосіб із легкістю впроваджував свою тактику – замилювати очі та тягнути час. Путіну вигідні перемовини ні про що, поступки з боку Трампа в обмін на уявні бізнес-проєкти, які ніколи не можуть бути реалізовані.

Москва не спромоглася подолати Україну на полі бою, після чого просто вирішила задіяти стратегію розхитування союзників для відмови чи скорочення допомоги Києву. Цей підхід виявився напрочуд дієвим, оскільки принаймні до кампанії ударів по НПЗ Росія взагалі нічим не ризикувала: бойові дії проходили виключно на українській території, страждала аж ніяк не критична для агресорки інфраструктура. Серед західних суспільств, які досі не зрозуміли рівня небезпеки, з якою стикнулися, поступово зростало несприйняття виділення коштів Україні, а росіянам залишалося лише підігравати подібним настроям.

У Трампа великі проблеми / фото – Getty Images

Партії, що напряму фінансуються путінською владою, почали набирати популярності у ключових країнах Європи, і найближчими роками цілком будуть всерйоз впливати на політику у своїх державах. Тож крім будь-якої можливої підтримки ліворадикальних та праворадикальних політичних сил, Путіну потрібно ще й пережити термін правління Трампа з мінімальними для себе втратами або навіть із здобутками.

Як показують останні роки, у контексті російсько-української війни чинна адміністрація Білого дому більше допомагає росіянам, ніж тисне на них. Саме це дає змогу Москві все глибше вибудовувати злочинні союзи з Іраном та КНДР, посилювати обстріли України, і зовсім не боятися додаткових санкцій чи ще якихось обмежень. Особливо з урахуванням того, що Тегеран із Москвою вкрай вдало розігрують карту перекритої Ормузької протоки.

Що б не розповідав Трамп у власних промовах, Іран наразі контролює стратегічно важливу для усієї нафтової галузі водну артерію, і не збирається йти на жодні поступки заради можливого збереження абсолютної влади за своїм американським опонентом. Після провальних виборів на Америку з високою ймовірністю чекають і старт процедури імпічменту, і гучні розслідування збагачення Трампа з його найближчим оточенням. Усі вороги Заходу чітко усвідомлюють, що Штати можуть загрузнути у внутрішніх чварах, ще більше ізолюватися, та оголити і без того ослаблений союз із Європою, тож головне їм не заважати.

Путін дивиться на емісарів Трампа як на пусте місце / фото – Кремль

У цьому контексті поїздки Кушнера з Віткоффом до Москви, загравання Путіна із заокеанським візаві, а також всілякі кулуарні домовленості між Вашингтоном та Кремлем виглядають як спроби потопельника дихати через діряву соломинку. Політика простих рішень від Трампа виявилася провальною ледве не на всіх рівнях, тож напередодні виборів він щасливий хапатися за будь-що, що може подарувати йому надію.

Росія отримує преференції, нічого не даючи натомість

Оголошення Дональдом Трампом енергетичного перемир'я після зняття санкцій з російського дизелю стало великою несподіванкою для всього світу.

З одного боку, ніякої сенсації не відбулося, оскільки прихильність американського президента до воєнного злочинця №1 у світі є давно очевидною. З іншого, перехід до ось такої відвертої гри на боці агресора свідчить про паніку у виборчому штабі Трампа – варіантів здобути хоча б щось для демонстрації своєму населенню як перемогу в Овальному кабінеті не бачать. Тому й пішли на чергову угоду з дияволом у сподіванні отримати хоч якісь політичні преференції через "угоду".



Розворот сьогоднішнього головного мешканця Білого дому в бік Кремля й початок зміни курсу із санкційного тиску на поступове зняття санкцій свідчать про неспроможність команди Дональда Трампа надалі виконувати посередницьку функцію у переговорах Банкової і Кремля, тобто про очевидний провал різних спроб досягнути хоча би тимчасового припинення вогню у російсько-українській війні, яка тепер фактично переходить на новий рівень – Європейського регіонального збройного конфлікту,

– написав у своєму матеріалі для 24 Каналу експосол України у США Валерій Чалий.

Жодних економічних бонусів Америці від угоди з Путіним і бути не може, оскільки жодного фізичного дефіциту дизелю у США нема, а додатково ввезені тонни пального з Росії можуть хіба погано позначитися на внутрішньоамериканському ринку. Ті обсяги, про які буцімто йдеться у домовленості, аж ніяк не здатні замістити недоотриману через перекриту Ормузьку протоку нафту. Ба більше, сама можливість Москви постачати на ринок великі обсяги дизелю перебуває під величезним питанням, оскільки Україна суттєво пошкодила російські НПЗ та прорідила спроможності експорту пального.

Росіяни від "найкращої угоди", навпаки, лише виграють: Путін і отримає додаткові гроші на війну шляхом продажу кривавих нафтопродуктів, і продемонструє всьому світу, що прецедент зі зняттям санкцій без зміни поведінки агресора цілком можливий. Натомість американці взагалі жодних бонусів завдяки таким домовленостям не матимуть: світові ціни на пальне безпосередньо залежать від ситуації в Ормузі, а віднедавна ще й від судноплавства Баб-ель-Мандебською протокою, і жоден дизель з Росії не здатен вплинути на проблему.

Крім того, завдяки відвертій грі на руку росіянам, Штати вкотре підкреслили, що є ненадійними союзниками, а сам очільник Білого дому показав себе не просто недалекоглядним політиком. Адже на жодне реальне перемир'я російський диктатор наразі не готовий, Москва продовжить терор Києва цієї зими, а 47-й президент США фактично допоможе їй у цьому.

Якщо ж Путін і погодиться хоча б у чомусь підіграти своєму товаришу, то це свідчитиме явно не про бажання зупинити руйнування українських об'єктів критичної інфраструктури, а про накопичення ресурсів напередодні виборів та холодів.

Москва відвантажує ракети Ірану та посилює роботу проти Заходу

Крім того, завдяки успішним для Росії переговорам із Трампом, російський диктатор отримує серйозну впевненість у тому, що імперія здатна вести війну на виснаження, і що йому рано чи пізно вдасться зменшити підтримку України настільки, що його перемога стане реалістичною. Оскільки ставку на руйнування єдності та послаблення допомоги союзників Путін наразі і робить, а для цього йому треба лише тягнути час.

Трамп зі своїм фіаско у війні з Іраном буквально вбиває кілок у серце НАТО, а Європа не може змиритися з новою реальністю, де мирний час вже закінчився. Натомість у Німеччині та Франції все гучніше лунають заклики зупинити поставки зброї Україні та домовитися з Путіним. Причому озвучують ці наративи спонсоровані Кремлем політики, що мають усі шанси отримати владу на наступних виборах.

Без якихось проблем та тиску проходить для росіян і друга каденція американського президента, оскільки росіяни змогли зациклити його на сталій спіралі: Трамп обіцяє завершити війну – Росія не йде на жодні поступки – Дмитрієв та компанія продають американцям обіцянки трильйонів доларів прибутків від реалізації ефемерних спільних проєктів – США тиснуть на Україну.

Москва при цьому, з одного боку, вкрай просідає економічно та у військовому сенсі, а з іншого – чудово посилює зв'язки із Китаєм, КНДР та Іраном. Принаймні ще на самому початку авантюри Штатів на Ближньому Сході, по базі Великої Британії та по одному з портів в ОАЕ летіли не лише балістичні ракети та "Шахеди", а й передані Росією "Герані".

Крім того, Путін забезпечив режим аятол розвідувальними даними, зокрема щодо переміщення американських кораблів та авіації, а також запчастинами та різними компонентами озброєння. Втім, за даними Bloomberg, росіяни пішли далі та почали забезпечувати свого союзника ракетами.

Але у Трампа взагалі не помічають, що представники країни-агресорки вчиняють відверто ворожі кроки щодо США. Трамп однією рукою загруз у війні проти Ірану, а другою – допомагає Путіну озброювати Тегеран. Бо перед ним маячить перспектива натиснути на Україну і домовитися з кремлівським фюрером про чергове ніщо, а також отримати чималі бариші від російського хабаря у формі продажу іноземних активів "Лукойлу".