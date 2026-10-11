Про це 11 жовтня президент США написав у своїй соцмережі.

Трамп про енергетичне перемир'я

У дописі Трамп заявив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. За його словами, припинення ударів по енергетиці стартує, а обидві сторони, мовляв, погодилися на це.

З цієї миті у війні між Росією та Україною діє "енергетичне перемир'я". Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його! Дякую за увагу до цього питання,

– написав американський лідер.

Цікаво те, що ще 14 вересня Трамп казав про аналогічну нібито домовленість між Україною та Росією. Тоді лідер США заявив, що Київ та Москва вирішили утриматися від ударів по енергооб'єктах.

Однак після того агресор все ж продовжив атакувати українську енергетику. А Україна відповідала на російський терор дзеркальними ударами, зокрема по нафтопереробних заводах ворога.

Нагадаємо, Україна пропонує ширше перемир'я, яке передбачає припинення атак не лише на енергетику, а й на критичну інфраструктуру, морський експорт і цивільну інфраструктуру, що забезпечує продовольство.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус розповів 24 Каналу, що Трамп використовує певну тактику бізнес-переговорів: демонструє оптимізм щодо домовленостей і ставить Росію в незручне становище, змушуючи її реагувати на його заяви. Водночас американський президент може бути зацікавлений в енергетичному перемир'ї через їхній буцімто вплив на світові ціни на дизельне пальне.