71-річний Папа Римський Лев XIV повідомив про необхідність операції 11 жовтня під час молитви "Ангел Господній" на площі Святого Петра у Ватикані.

Що відомо про операцію Папи Римського?

Понтифік пояснив, що вузлик у легені виявили під час нещодавніх медичних обстежень. За результатами огляду лікарі рекомендували видалити утворення.

Операцію планують провести на початку наступного тижня. Після цього понтифіку знадобиться приблизно тиждень у лікарні для відновлення.

Водночас у Ватикані зазначили, що робота установ триватиме у звичайному режимі. Однак рішення, які потребують особистого підпису Папи, можуть відкласти до його повернення.

Лев XIV загалом вважається фізично активним і здоровим. Він грає в теніс та підтримує активний спосіб життя. Вузлик у легені – це невелике утворення тканини, яке в багатьох випадках є доброякісним. Сам факт його виявлення не означає наявності онкологічного захворювання.

Попередник Лева XIV, Папа Франциск, також мав серйозні проблеми зі здоров'ям і тривалий час перебував у лікарні в останні місяці життя.

Після відновлення Лев XIV має продовжити виконувати свої обов'язки, зокрема готуватися до запланованого візиту до Латинської Америки з 6 до 17 листопада. Під час поїздки понтифік планує відвідати Уругвай, Аргентину та Перу.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вже висловила підтримку Папі Римському напередодні операції.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Лев XIV закликав до сміливості в переговорах і готовності поступитися певними позиціями заради миру в Європі на тлі війни Росії проти України.

Він назвав війну новою "марною бійнею", яка щодня забирає життя мирних жителів, повторивши вислів Папи Бенедикта XV про Першу світову війну. Лев XIV наголосив на необхідності вести терплячий діалог і докладати зусиль для досягнення миру.