7 травня у Ватикані стартує довгоочікуваний Конклав, на якому буде обрано нового Папу Римського. Одним із тих, хто буде обирати понтифіка, є український кардинал Микола Бичок.

У теорії він навіть може стати новим Папою, але з вірогідністю у 99% не стане. Що відомо про українського ієрарха – розповідає 24 Канал.

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Походження та біографія Миколи Бичка

Миколі Бичку нині 45 років, він хоча й живе в Австралії, але є етнічним українцем. Майбутній кардинал народився 13 лютого 1980 року в Тернополі, хоча коріння родини – не зі Східної Галичини, а з Лемківщини.

Моя родина походить з Тернопільщини. Батьки моєї матері походили з Надсяння, були лемками, та проживали в селі Суковате неподалік Сяноку (сьогодні це територія Польщі – 24 Канал). Під впливом різних історичних подій вони були переселені в Україну. Пригадую собі одну цікаву історію, яку мені розповідала мама, про свого дідуся, відповідно мого прадіда. Він був дяком у цьому селі, та коли розпочалася війна у 1914 році, його та місцевого священика забрали у військо. Священик став військовим капеланом. Мій прадід загинув на війні у 1918 році під Києвом, – на жаль, місце його поховання невідоме. Можливо, молитва прадіда принесла свої плоди, що я отримав покликання до монашого та священичого стану. Хто зна?

– розповідав сам владика Микола Бичок про свої корені.



Микола Бичок родом із Тернополя / Фото пресслужби Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ

До церкви малого Миколу вперше у віці 5 років привели батьки, що традиційно для Галичини. Ось як він сам розповідає про цей досвід:

Я до кінця не розумів, що ми робимо. Однак приклад моїх батьків став потягаючим для мене. І ці перші миті, проведені у храмі, закарбувалися мені на ціле життя.

Батько майбутнього кардинала – Петро Бичок – був будівельником, займався будівництвом доріг, мати – Ганна Бичок – була завідувачкою гуртожитку для працівників місцевої фабрики. Також у Миколи є молодший брат – Павло, який нині проживає разом з родиною у рідному Тернополі.

Микола Бичок вчився у звичайній тернопільській школі №14, але вже в 9 класі вирішив, що пов’яже своє подальше життя зі служінням Церкві. Після отримання шкільного атестата він у липні 1997 року вступає як послушник до монастиря Згромадження Найсвятішого Ізбавителя у Львові.

Там молодий чернець вирішує здобувати духовну освіту й наступного року вступає до Вищого духовного інституту імені блаженного Миколая Чарнецького.

У 2003 Микола Бичок був висвячений у Львові та став членом чернечого ордену Редемптористів , проповідників Євангелія.

, проповідників Євангелія. 12 липня 2004 року в храмі Святого Йосафата у Львові брат Микола Бичок отримує дияконські свячення та відправляється на дияконську практику до Бердянська (це українське місто нині перебуває під російською окупацією – 24 Канал).

Також Бичок служив в Івано-Франківську, а 2007 року повернувся до Львова, де став ігуменом монастиря Згромадження Найсвятішого Ізбавителя.

У своєму служінні пану Миколі довелося добряче помандрувати світом – він тривалий час жив у Польщі, де навчався у семінарії отців-редемптористів у Тухові, потім був у російському Сибіру та Сполучених Штатах Америки, а у 2020 році переїхав до Австралії, де очолив місцевий осередок Української Греко-Католицької Церкви як єпископ і правлячий архієрей Єпархії для українців візантійського обряду в Австралії, Новій Зеландії та Океанії з осідком у місті Мельбурні.

Сам Микола Бичок в інтерв’ю "Радіо Свобода" в грудні 2024 року згадує момент, коли дізнався про своє призначення, з гумором і зізнається, що в цей час перебував на прийомі у дантиста:

Це сталося 3 січня цього року (2020 року – 24 Канал), в п’ятницю, коли я був у стоматологічному кабінеті. Саме тоді я отримав радісну вістку від Блаженнішого Патріарха Святослава про обрання мене єпископом Української Греко-Католицької Церкви... Це був найтяжчий період мого життя, тому що переді мною стояв вибір: прийняти чи відмовитися. Після тривалої молитви та роздумів я погодився.

А ось так Микола Бичок розповідає про свій шлях:

Мене Господь покликав до монастиря, бо я є монахом. У 2015 році мене покликали на служіння в США, а вже як єпископа призначили з 2020 року служити у Мельбурнській єпархії святих апостолів Петра й Павла УГКЦ в Австралії. Нині свята церква кличе мене до служіння в статусі кардинала. Важко сказати, чому вибір упав на мене. Це те, що знає Господь Бог. Можливо, в майбутньому щось відкриється, але зараз я не маю відповіді.

Українець – кардинал

7 грудня 2024 року на єпископа Миколу чекало нове "підвищення" – тоді українець був висвячений у Ватикані Папою Франциском на кардинала для католиків всього австралійського континенту.

Тернополянин Микола Бичок став наймолодшим (у віці 44 років) членом Колегії кардиналів від часу призначення Джорджо Маренґо (народжений 1974 року і призначений кардиналом у віці 48 років).



Крім того, Микола Бичок – лише 7-й кардинал в історії УГКЦ. Наприклад, нинішній предстоятель українських греко-католиків Святослав Шевчук такого високого статусу досі не має.

Під час церемонії телекартинка зробила кардинала локальною зіркою, адже його церемоніальне вбрання дуже контрастувало серед традиційних червоних риз інших кардиналів.



Микола Бичок під час церемонії / Фото пресслужби Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ

Микола Бичок був одягнений у мантію старокиївської традиції пурпурового кольору з вишитими образами апостолів Петра й Павла. На голові мав, відповідно до української монашої традиції, кукіль чорного кольору за стилем часів Берестейської унії, оздоблений тонкою червоною каймою.

Цікаво, що Папа Франциск ретельно підготувався до спілкування з гостем з Австралії та привітав його української мовою, сказавши: "Слава Ісусу Христу!".



Микола Бичок у мантії з вишитими образами апостолів Петра й Павла / Фото пресслужби Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ

Кардинал Бичок зізнається, що був глибоко вражений смертю Папи Франциска, якого він назвав "Папою миру" і "голосом для тих, кого не чують".

Для мене, як для українця і як для того, хто служить українцям католикам в Австралії, близькість Папи Франциска до України була особливо зворушливою. У наші найтемніші години він не забував про нас. Він часто говорив про наші страждання. Він молився за мир. Він плакав разом із нами. Він закликав світ не бути байдужим,

– кардинал Микола Бичок про Папу Франциска.

При цьому кардинал не забув і про помилки Папи та його заяви, що були розцінені як спроба зрівняти жертву війни та агресора:

Ті слова Святішого Отця, вони ранили всіх українців, вони також ранили й мене. І я щиро старався донести цей біль українського народу до Святійшого Отця, що певні ці висловлювання нашими людьми сприймаються дуже болісно, їх це ранить.

Українець був прихильником ліберальної політики понтифіка і підтримував ініціативи того щодо захисту мігрантів і вразливих верств населення. Також кардинал вітав заяви Папи на захист українців, що потерпають від російської агресії. Не скутий ватиканським церемоніалом український кардинал відкрито заявляв про геноцид, який чинять росіяни, вбиваючи українців.



Микола Бичок підтримує українських військових / Фото пресслужби Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ

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Одну з перших своїх зустрічей з вірними як кардинал Микола Бичок провів 9 грудня 2024 року в монастирі поблизу Рима, де поспілкувався з українськими військовими, які проходять реабілітацію, та їхніми сім'ями.

Українець на Конклаві

Після звістки про смерть Папи Франциска Микола Бичок знову прибув до Риму. Він брав участь у церемоніальних заходах під час поховання понтифіка. 7 травня 2025 року у Ватикані почнеться Конклав, на якому оберуть нового Папу.

45-річний українець – один зі 133 католицьких кардиналів, які мають право взяти участь у Конклаві.

Я прошу ваших молитов за кардиналів-виборців, які збиратимуться на Конклаві, щоб Святий Дух просвітив наші серця та розум, щоб ми могли обрати гідного кандидата 267-м Єпископом Риму та наступником святого Петра,

– заявив Микола Бичок на пресконференції у Римі 25 квітня 2025 року.

Сам Бичок неодноразово був у зоні бойових дій на Сході України. Саме з цими образами й думками, як він розповів під час свого брифінгу в Римі, зайде до Сикстинської капели на Конклав.



Микола Бичок завжди підтримує Україну / Фото пресслужби Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ

Чи можуть Миколу Бичка обрати Папою

Теоретично це можливо, адже Папою може бути будь-який католик. Утім, далі починаються нюанси та традиції. Вибори Папи – це складний і закритий процес, який важко передбачити та неможливо прорахувати, але з роками сформувалися певні закономірності, що дають підстави робить прогнози та говорити про певні ознаки.

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Одна із них – новий Папа не може бути занадто молодим і 40-річного понтифіка обирають лише в серіалах Паоло Соррентіно, в реальності ж це буде людина, що перетнула межу в 60, а краще – 70 років.

Також при виборі грає роль банальна впізнаваність "кандидата", тобто значно більші шанси мають кардинали Паролін, Дзуппі, Грек, Тагле й Ердо, а не кардинал з далекої Австралії, висвячений на сан лише кілька місяців тому. Через це не варто розраховувати на сценарій, описаний у нещодавньому кінохіті "Конклав", адже це просто художня вигадка.

Крім того, при виборі Папи слід зважати на географічний принцип. Більшість із 266 попередників на Святому Престолі були з Європи, а їхня більшість були з Італії чи Франції. Тому абсолютним виключенням став аргентинець Франциск Перший і рідкісним – поляк Іван Павло Другий. Той факт, що зовсім нещодавно Папою був представник Східної Європи та слов’янин, може зіграти проти шансів українця.

Всі ці та багато інших моментів уважно відстежують букмекери, які наразі особливих шансів на перемогу українця не бачать.

Не бажає цього й сам український кардинал.

Папство – надто великий хрест… Буду молитися далі за Україну, за наших військових, завдяки яким сьогодні Україна існує. Мрію, щоб закінчилася війна,

– владика Бичок в інтерв'ю "ТСН" розповів про свої бажання та про те, чи готовий він стати новим Папою.

Утім, як складеться Конклав і що буде далі – не знає ніхто. Можливо, вже на наступному Конклаві шанси кардинала з Австралії будуть значно вищими. Так чи інакше, але участь українця в Конклаві – це велика честь та дійсно історична подія.