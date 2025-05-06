7 мая в Ватикане стартует долгожданный Конклав, на котором будет избран новый Папа Римский. Одним из тех, кто будет выбирать понтифика, является украинский кардинал Николай Бычок.

В теории он даже может стать новым Папой, но с вероятностью в 99% не станет. Что известно об украинском иерархе – рассказывает 24 Канал.

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Происхождение и биография Николая Бычка

Николаю Бычку сейчас 45 лет, он хотя и живет в Австралии, но является этническим украинцем. Будущий кардинал родился 13 февраля 1980 года в Тернополе, хотя корни семьи – не из Восточной Галичины, а с Лемковщины.

Моя семья происходит из Тернопольщины. Родители моей матери происходили из Надсяння, были лемками, и проживали в селе Суковатое неподалеку Сянока (сегодня это территория Польши – 24 Канал). Под влиянием различных исторических событий они были переселены в Украину. Вспоминаю себе одну интересную историю, которую мне рассказывала мама, о своем дедушке, соответственно моем прадеде. Он был дьяком в этом селе, и когда началась война в 1914 году, его и местного священника забрали в армию. Священник стал военным капелланом. Мой прадед погиб на войне в 1918 году под Киевом, – к сожалению, место его захоронения неизвестно. Возможно, молитва прадеда принесла свои плоды, что я получил призвание к монашескому и священнического состояния. Кто знает?

– рассказывал сам владыка Николай Бычок о своих корнях.



Николай Бычок родом из Тернополя / Фото пресс-службы Секретариата Синода епископов УГКЦ

В церковь малого Николая впервые в возрасте 5 лет привели родители, что традиционно для Галичины. Вот как он сам рассказывает об этом опыте:

Я до конца не понимал, что мы делаем. Однако пример моих родителей стал притягательным для меня. И эти первые мгновения, проведенные в храме, запечатлелись мне на всю жизнь.

Отец будущего кардинала – Петр Бычок – был строителем, занимался строительством дорог, мать – Анна Бычок – была заведующей общежития для работников местной фабрики. Также у Николая есть младший брат – Павел, который сейчас проживает вместе с семьей в родном Тернополе.

Николай Бычок учился в обычной тернопольской школе №14, но уже в 9 классе решил, что свяжет свою дальнейшую жизнь со служением Церкви. После получения школьного аттестата он в июле 1997 года поступает как послушник в монастырь Конгрегации Святейшего Избавителя во Львове.

Там молодой монах решает получать духовное образование и в следующем году поступает в Высший духовный институт имени блаженного Николая Чарнецкого.

В 2003 Николай Бычок был рукоположен во Львове и стал членом монашеского ордена Редемптористов , проповедников Евангелия.

, проповедников Евангелия. 12 июля 2004 года в храме Святого Иосафата во Львове брат Николай Бычок получает диаконское рукоположение и отправляется на диаконскую практику в Бердянск (этот украинский город сейчас находится под российской оккупацией – 24 Канал).

Также Бычок служил в Ивано-Франковске, а в 2007 году вернулся во Львов, где стал игуменом монастыря Конгрегации Святейшего Избавителя.

В своем служении господину Николаю пришлось изрядно попутешествовать по миру – он долгое время жил в Польше, где учился в семинарии отцов-редемптористов в Тухове, затем был в российской Сибири и Соединенных Штатах Америки, а в 2020 году переехал в Австралию, где возглавил местный центр Украинской Греко-Католической Церкви как епископ и правящий архиерей Епархии для украинцев византийского обряда в Австралии, Новой Зеландии и Океании с центром в городе Мельбурне.

Сам Николай Бычок в интервью "Радио Свобода" в декабре 2024 года вспоминает момент, когда узнал о своем назначении, с юмором и признается, что в это время находился на приеме у дантиста:

Это произошло 3 января этого года (2020 года – 24 Канал), в пятницу, когда я был в стоматологическом кабинете. Именно тогда я получил радостную весть от Блаженнейшего Патриарха Святослава об избрании меня епископом Украинской Греко-Католической Церкви... Это был самый тяжелый период моей жизни, потому что передо мной стоял выбор: принять или отказаться. После длительной молитвы и размышлений я согласился.

А вот так Николай Бычок рассказывает о своем пути:

Меня Господь призвал в монастырь, потому что я являюсь монахом. В 2015 году меня позвали на служение в США, а уже как епископа назначили с 2020 года служить в Мельбурнской епархии святых апостолов Петра и Павла УГКЦ в Австралии. Сейчас святая церковь зовет меня к служению в статусе кардинала. Трудно сказать, почему выбор пал на меня. Это то, что знает Господь Бог. Возможно, в будущем что-то откроется, но сейчас у меня нет ответа.

Украинец – кардинал

7 декабря 2024 года епископа Николая ждало новое "повышение" – тогда украинец был рукоположен в Ватикане Папой Франциском на кардинала для католиков всего австралийского континента.

Тернополянин Николай Бычок стал самым молодым (в возрасте 44 лет) членом Коллегии кардиналов со времени назначения Джорджо Маренго (родился в 1974 году и был назначен кардиналом в возрасте 48 лет).



Кроме того, Николай Бычок – лишь 7-й кардинал в истории УГКЦ. Например, нынешний предстоятель украинских греко-католиков Святослав Шевчук такого высокого статуса до сих пор не имеет.

Во время церемонии телекартинка сделала кардинала локальной звездой, ведь его церемониальный наряд очень контрастировал среди традиционных красных риз других кардиналов.



Николай Бычок во время церемонии / Фото пресс-службы Секретариата Синода Епископов УГКЦ

Николай Бычок был одет в мантию старокиевской традиции пурпурного цвета с вышитыми образами апостолов Петра и Павла. На голове у него был, в соответствии с украинской монашеской традицией, куколь черного цвета по стилю времен Брестской унии, украшенный тонкой красной каймой.

Интересно, что Папа Франциск тщательно подготовился к общению с гостем из Австралии и поприветствовал его на украинском языке, сказав: "Слава Иисусу Христу!".



Николай Бычок в мантии с вышитыми образами апостолов Петра и Павла / Фото пресс-службы Секретариата Синода епископов УГКЦ

Кардинал Бычок признается, что был глубоко потрясен смертью Папы Франциска, которого он назвал "Папой мира" и "голосом для тех, кого не слышат".

Для меня, как для украинца и как для того, кто служит украинцам католикам в Австралии, близость Папы Франциска к Украине была особенно трогательной. В наши самые темные часы он не забывал о нас. Он часто говорил о наших страданиях. Он молился за мир. Он плакал вместе с нами. Он призывал мир не быть равнодушным,

– кардинал Николай Бычок о Папе Франциске.

При этом кардинал не забыл и об ошибках Папы и его заявлениях, что были расценены как попытка уравнять жертву войны и агрессора:

Те слова Святейшего Отца, они ранили всех украинцев, они также ранили и меня. И я искренне старался донести эту боль украинского народа до Святейшего Отца, что определенные эти высказывания нашими людьми воспринимаются очень болезненно, их это ранит.

Украинец был сторонником либеральной политики понтифика и поддерживал инициативы того по защите мигрантов и уязвимых слоев населения. Также кардинал приветствовал заявления Папы в защиту украинцев, которые страдают от российской агрессии. Не скованный ватиканским церемониалом украинский кардинал открыто заявлял о геноциде, который совершают россияне, убивая украинцев.



Николай Бычок поддерживает украинских военных / Фото пресс-службы Секретариата Синода епископов УГКЦ

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Одну из первых своих встреч с верующими как кардинал Николай Бычок провел 9 декабря 2024 года в монастыре близ Рима, где пообщался с украинскими военными, которые проходят реабилитацию, и их семьями.

Украинец на Конклаве

После известия о смерти Папы Франциска Николай Бычок снова прибыл в Рим. Он принимал участие в церемониальных мероприятиях во время погребения понтифика. 7 мая 2025 года в Ватикане начнется Конклав, на котором выберут нового Папу.

45-летний украинец – один из 133 католических кардиналов, которые имеют право принять участие в Конклаве.

Я прошу ваших молитв за кардиналов-избирателей, которые будут собираться на Конклаве, чтобы Святой Дух просветил наши сердца и разум, чтобы мы могли избрать достойного кандидата 267-м Епископом Рима и преемником святого Петра,

– заявил Николай Бычок на пресс-конференции в Риме 25 апреля 2025 года.

Сам Бычок неоднократно был в зоне боевых действий на Востоке Украины. Именно с этими образами и мыслями, как он рассказал во время своего брифинга в Риме, зайдет в Сикстинскую капеллу на Конклав.



Николай Бычок всегда поддерживает Украину / Фото пресс-службы Секретариата Синода епископов УГКЦ

Могут ли Николая Бычка избрать Папой

Теоретически это возможно, ведь Папой может быть любой католик. Впрочем, дальше начинаются нюансы и традиции. Выборы Папы – это сложный и закрытый процесс, который трудно предсказать и невозможно просчитать, но с годами сформировались определенные закономерности, что дают основания делать прогнозы и говорить об определенных признаках.

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Один из них – новый Папа не может быть слишком молодым и 40-летнего понтифика выбирают только в сериалах Паоло Соррентино, в реальности же это будет человек, пересекший черту в 60, а лучше – 70 лет.

Также при выборе играет роль банальная узнаваемость "кандидата", то есть значительно большие шансы имеют кардиналы Паролин, Дзуппи, Грек, Тагле и Эрдо, а не кардинал из далекой Австралии, рукоположенный в сан всего несколько месяцев назад. Поэтому не стоит рассчитывать на сценарий, описанный в недавнем кинохите "Конклав", ведь это просто художественный вымысел.

Кроме того, при выборе Папы следует учитывать географический принцип. Большинство из 266 предшественников на Святом Престоле были из Европы, а их большинство были из Италии или Франции. Поэтому абсолютным исключением стал аргентинец Франциск Первый и редким – поляк Иоанн Павел Второй. Тот факт, что совсем недавно Папой был представитель Восточной Европы и славянин, может сыграть против шансов украинца.

Все эти и многие другие моменты внимательно отслеживают букмекеры, которые пока особых шансов на победу украинца не видят.

Не желает этого и сам украинский кардинал.

Папство – слишком большой крест... Буду молиться дальше за Украину, за наших военных, благодаря которым сегодня Украина существует. Мечтаю, чтобы закончилась война,

– владыка Бычок в интервью "ТСН" рассказал о своих желаниях и о том, готов ли он стать новым Папой.

Впрочем, как сложится Конклав и что будет дальше – не знает никто. Возможно, уже на следующем Конклаве шансы кардинала из Австралии будут значительно выше. Так или иначе, но участие украинца в Конклаве – это большая честь и действительно историческое событие.