В Ватикане готовятся к конклаву: новый Папа станет известен после 7 мая. Секретная встреча кардиналов, на которой будет избран следующий глава Римско-католической церкви, начнется 7 мая. Об этом сообщил высокопоставленный источник в Ватикане, уточнив, что дата была утверждена во время закрытой встречи кардиналов, которая состоялась после похорон Папы Франциска.

Участие в конклаве могут принять 135 кардиналов в возрасте до 80 лет. Именно им предстоит принять решение, кто возглавит церковь с 1,4 миллиарда верующих по всему миру. Последние два конклава – в 2005 и 2013 годах – длились всего два дня, однако на этот раз предсказать продолжительность собрания трудно. Еще одна особенность конклавов XXI века – особые меры безопасности против использования технологий. Ведь теперь за выборами Папы могут следить дроны и спутники.

Как будет происходить избрание Папы и как в Ватикане будут ограничивать технологии – читайте в материале 24 Канала.

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Сама процедура выборов Папы остается почти неизменной уже около восьми веков. Кардиналы со всего мира собираются в Ватикане, где происходит закрытое голосование в Сикстинской капелле.

Перед началом голосования отправляют специальную мессу, а после того, как прозвучат слова: "Extra omnes" – "Все – вон", капеллу покидают все, кроме кардиналов-избирателей. Тогда они фактически оказываются в полной изоляции.

После этого ежедневно проводятся четыре раунда голосования. Кардиналы выбирают Папу, вписывая имя кандидата на лист с заголовком "Eligo in summen pontificem" ("Я выбираю верховного понтифика"). Бюллетени складывают в урну, их считают трое назначенных кардиналов-наблюдателей, а затем сжигают.

Для избрания требуется большинство в две трети голосов. Если этого не удается достичь, голосование продолжается. В случае, если процесс затягивается более чем на 12 – 13 дней, допускается переход на голосование простым большинством.

Хорхе Марио Бергольо, более известный как Папа Франциск, родился 17 декабря 1936 года в аргентинской столице Буэнос-Айрес и умер 21 апреля 2025 года. Он стал 266-м Папой Римским и первым в истории главой Католической церкви из Латинской Америки, а также первым иезуитом и первым Папой из южного полушария. Его избрание 13 марта 2013 года ознаменовало настоящий поворотный момент: впервые за более чем 600 лет предыдущий Папа – Бенедикт XVI – добровольно отрекся от престола, передав церковный бразды правления в руки Бергольо.

Свое папское имя он выбрал в честь святого Франциска Ассизского, известного покровителя бедных и защитника природы. Во время своего понтификата Франциск продвигал идеи социальной справедливости, защиты окружающей среды и церковной открытости. В 2015 году он издал энциклику Laudato Si', которая стала первым масштабным обращением Ватикана к миру относительно климатического кризиса. В политических и моральных заявлениях Франциск часто выступал на стороне обездоленных, призывал к уважению к мигрантам и осуждал жестокость войны и экономического неравенства.

Его понтификат отличался заметно более мягким и одновременно решительным тоном. Он не менял доктрину церкви, однако говорил о необходимости эмпатии, в частности относительно ЛГБТ-сообщества, разведенных католиков, женщин в церкви. Франциск неоднократно подчеркивал, что католическая церковь должна быть "полевым госпиталем", а не трибуной для осуждения.

На фоне глобальных кризисов Папа активно развивал межрелигиозный диалог – встречался с лидерами исламского мира, иудейскими и православными иерархами. Он пытался превратить Церковь в более гибкий институт, способный реагировать на современные вызовы, и одновременно сохранял сакральную тишину в вопросах, где церковь оставалась консервативной.

В своих высказываниях Франциск не обошел тему Украины. Франциск неоднократно высказывался относительно полномасштабной войны, начатой Россией в 2022 году. Его обращения призывали к миру: в частности, в марте 2022 года Папа открыто назвал вторжение России бесчеловечным и отвратительным и помолился за погибших в Буче. В то же время его стремление к дипломатическому балансу и готовность говорить об "ошибках обеих сторон" неоднократно вызывали возмущение среди украинцев и всей Восточной Европы.

Последние годы его жизни сопровождались проблемами со здоровьем. Франциск перенес несколько операций и все чаще появлялся на публике в инвалидной коляске. Его последнее публичное выступление состоялось на Пасху в апреле 2025 года. Через сутки после этого, на 88-м году жизни, он умер в своей ватиканской резиденции.

Внешний мир узнает о результате голосования по цвету дыма из дымохода над Сикстинской капеллой. Если из труб выходит черный дым – нового Папу еще не выбрали. Белый дым, наоборот, означает: "Habemus papam!" – "Имеем Папу!"

Это возможно благодаря химическим веществам, которые добавляют в сожженные бюллетени – они или затемняют, или отбеливают дым.

Имя нового Папы сначала не объявляют. Впервые его увидят только те, кто собрался на площади Святого Петра.

В 2025 году кардиналы будут голосовать в условиях беспрецедентных вызовов безопасности. От искусственного интеллекта и дронов до спутников и микрофонов, которые не видны невооруженным глазом, – технологии стали серьезным фактором для организаторов конклава, пишет Wired.

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Еще с 2013 года, когда выбирали Папу Франциска, принимались чрезвычайные меры: проверки на наличие микрофонов, применение глушителей сигнала, запрет на использование электроники. И сейчас, в конце первой четверти XXI века, все эти методы только усиливаются.

В местах, где будут находиться кардиналы, устанавливают специальные глушители радиосигнала. Это делает невозможным любую связь или передачу информации. Само здание тщательно проверяют на предмет скрытых устройств.

Чтобы избежать внешнего наблюдения, окна в помещениях, где находятся избиратели, заклеивают непрозрачной пленкой. Согласно правилам, кардиналы не могут даже выглядывать в окно. Ведь современные спутники способны считывать мимику, а алгоритмы ИИ – распознавать движения губ.

Во время встреч и в спальнях кардиналам запрещено даже выглядывать в окно. Еще до их прибытия сотрудники Ватикана заклеивают стекла матовой пленкой, чтобы ни один журналист, спутник или дрон не смог сделать снимок изнутри.

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Конклав проходит в полностью замкнутом пространстве. Кардиналы будут жить в резиденции Domus Sanctae Marthae изолированными от внешнего мира – без мобильных телефонов, телевизора или газет.

Ватикан – самая маленькая страна в мире, площадью всего 0,44 квадратного километра. В нем более 650 камер видеонаблюдения, которые контролируются из подземного центра. Гвардия Швейцарии, несмотря на традиционный вид, располагает тяжелым вооружением и действует как полноценная армия.

Ожидается, что после завершения конклава в Ватикан прибудут до 200 тысяч человек, чтобы увидеть, кто станет новым лицом Католической церкви.