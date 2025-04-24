21 апреля завершил свой земной путь Папа Римский Франциск. Смерть каждого Папы Римского – всегда большое горе для всего христианского мира, но также и начало новой эпохи, финалом которой станут выборы нового Папы.

Кто вероятнее всего может стать его преемником, будет ли борьба за власть и как именно будут проходить выборы – читайте в материале 24 Канала.

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Как проходят выборы Папы Римского

Как происходит этот процесс – знает каждый, кто уже успел посмотреть фильм "Конклав" (то есть практически все). Для тех, кто еще не успел посмотреть, объясняем, что после смерти понтифика объявляется период Sede vacante, который завершится избранием нового главы Святого престола.

Нового Папу выбирают высшие иерархи католической церкви – кардиналы. Их не более 120.

При этом кардиналов совокупно больше – более 200, они приезжают в Ватикан со всего мира и являются полномочными представителями своей паствы (сейчас считается, что католиков в мире от 1,2 до 1,5 миллиарда человек).



Кардиналы в Ватикане / Фото Gabriel Bouys / AFP

Относительно кардиналов-избирателей есть возрастное ограничение – не старше 80 лет (это ограничение ввел в 1971 году Папа Павел Шестой). Выбирают кардиналы, как правило, среди себя, но избранным может быть и другое лицо без ограничений по возрасту и статусу, единственное требование – человек должен быть католиком. Для победы необходимы 2/3 голосов.

Сами выборы проходят в Ватикане в Риме в знаменитой Сикстинской Капелле за закрытыми дверями и в полной таинственности. Собственно, слово "конклав" является калькой латинского выражения "под ключом".



Сикстинская Капелла на иллюстрированной карте Ватикана / Инфографика BBC

Голосуют кардиналы на специальных бланках, которые после завершения процедуры сжигаются. Традиционно к костру добавляется специальная смесь, которая окрашивает дым в соответствующий цвет: черный, если Папа не избран, и белый – если избран.



Кардиналы голосуют за нового Папу / Иллюстрация BBC

Голосуют за кандидатуру Папы дважды в день. В теории выборы могут длиться очень долго. Рекорд установлен в 13 веке в итальянском Витербо, когда священники выбирали самого достойного целых 2 года и 9 месяцев, и выбирали бы еще дольше, если бы возмущенные горожане не разобрали кардиналам крышу в здании для собраний.

Собственно, этот прецедент привел к изменениям, которые уже в наше время окончательно систематизировал Папа Иоанн Павел Второй в документе, известном как апостольская конституция Universi Dominici Gregis.

Таким образом, стоит ожидать, что нового Папу Римского изберут уже в мае 2025 года. При этом сам процесс выборов начнется после похорон Папы Франциска Первого, которые запланированы на субботу, 26 апреля.

Партии и группы влияния в Ватикане: почему это важно

Среди высших католических иерархов есть несколько групп влияния. Примерно их можно разделить на три части. Сейчас традиционно иерархов разделяют на:

консерваторов;

либералов-прогрессистов;

умеренных.

Однако это очень условное разделение, ведь кроме идеологических различий священники могут формировать союзы и коалиции на основании личных качеств или, например, землячества.

К прогрессистам в определенной степени принадлежал и сам Папа Франциск. Он действительно начал свое папство с большими надеждами верующих на реформы и адаптацию церкви под реалии 21 века. Впрочем, на радикальный слом Франциск не решился и во второй части своего правления скорее действовал по мудрому, но осторожному принципу "старины не рушим, новинки не вводим".

Католические консерваторы, или лучше сказать – неоконсерваторы, такой повестки дня не воспринимают, не желают подстраиваться под настоящее и хотят сами навязывать миру свое видение. При этом консерваторы также неоднородны и имеют свои течения и группы.



В Ватикане немало течений и влиятельных групп / Иллюстрация BBC

Одним из центров этого течения стали США, которые, особенно после победы Дональда Трампа, активно заявляют о своей позиции и с воодушевлением возрождают в Америке религиозный фундаментализм, тайно и не очень, лелея мечты по построению в США нового Гилеада из книги "Рассказ служанки".

Дональд Трамп и его ближайшее окружение эти мечты всячески поддерживают. В доказательство этого католиков среди избирателей Республиканской партии явно стало больше. Пожалуй, самым известным неофитом является Джей Ди Вэнс, который крестился в 2019 году, а наиболее ревностным католиком в команде действующего президента США является государственный секретарь Марко Рубио, который в марте 2025 года на Пепельную среду в прямом эфире шокировал общественность абсолютно неуместным в наше время крестом на лбу. Чем напомнил средневековых варваров-неофитов, которые в своей демонстрации веры пытались быть святее Папы Римского.



Кроме того, с 2020 года христианином в широком смысле (а значит – и католиком) считает себя и Дональд Трамп (до этого считал себя протестантом).

Среди прогрессистов выделяется архиепископ Болоньи 69-летний Маттео Дзуппи , 76-летний кардинал из Ганы Питер Тарксон , 72-летний архиепископ Ньюарка Джозеф Тобин и генеральный секретарь Синода епископов 68-летний мальтиец Марио Грек .

, 76-летний кардинал из Ганы , 72-летний архиепископ Ньюарка и генеральный секретарь Синода епископов 68-летний мальтиец . Фаворитами среди консерваторов называют архиепископа Будапешта 72-летнего Петера Эрдо, 65-летнего кардинала из Конго Фридолина Амбонго Безунгу, 79-летнего кардинала Робера Сара из Гвинеи и их коллегу из США кардинала Рэймонда Берка (76 лет).



Вероятные кандидаты на Папский престол

Последний, кстати, имел прямой и долгий конфликт с Папой Франциском, а еще его активно поддерживает Дональд Трамп.

Сейчас к представителям умеренных СМИ относят кардинала Пьетро Паролина, 60-летнего латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу, 66-летнего француза Жан-Марка Авелина, а также их собрата с Филиппин, 67-летнего Луиса Антонио Тагле.

Кто самый большой фаворит на престол

Харизматичный и медийный филиппинец Луиса Антонио Тагле могли выбрать на Папу еще в 2013 году, но остановили свой выбор на кандидате из Аргентины, решив что Тагле еще слишком молод. Сейчас же он этот "недостаток" исправил и среди фаворитов на избрание.



Кардинал Луис Антонио Тагле в Индианаполисе / Фото Vatican news

Обратите внимание! В случае победы это будет первый Папа-монголоид, но на этом преимущества Тагле не заканчиваются. Он был приближенным к Франциску, а еще считается очень прогрессивным и современным, ведет соцсети и может стать отличным кандидатом на Папу информационной эпохи.

Удивляться потенциальному выбору Тагле не стоит. Европа уже давно не является базовой территорией для католицизма. Зато эта ветвь христианского учения имеет большую силу в Латинской Америке, благодаря чему впервые в истории получила собственного Папу.

Не менее мощные позиции Ватикана также в Африке и Азии. Филиппины, откуда Тагле родом и где был архиепископом Манилы, сейчас являются главной католической страной Азии .

. К тому же кардинал имеет китайские корни, что может стать еще одним плюсом.

Минусом могут стать вопросы к Тагле из-за его не слишком успешной сольной работы в благотворительной организации Caritas, которая в 2022 году оказалась в эпицентре коррупционного скандала.

Кардинал Матео Дзуппи считается лидером прогрессистов и ведет себя соответственно. В последние годы он был довольно близким к Папе Франциску.

Это очень позитивный человек, который ездит на работу на велосипеде и говорит то, с чем согласились на любом прогрессивном митинге. Украинцы знают Дзуппи как представителя и специального переговорщика Ватикана в вопросе мира в Украине. Когда-то при его прямом посредничестве удалось договориться о мире в Мозамбике, но на этот раз россияне оказались более упорными, и встреча Дзуппи с патриархом Кириллом больших последствий не имела.



Маттео Дзуппи (слева) и Франциск / Фото Vatican Media

Петер Эрдо из Венгрии, пожалуй, станет главной "ставкой" консерваторов. Как и Папа Бенедикт Шестнадцатый, кардинал Эрдо – это ученый-теолог. Он не слишком харизматичный, но фундаментальный. При этом он не такой радикальный, как Рэймонд Берк или Робер Сара, а потому имеет куда больше шансов на поддержку умеренных кардиналов, мнение которых, похоже, и определит победителя.

Эрдо показал себя неплохим дипломатом и удачно избегал конфликтов с коллегами и Ватиканом. В родной Венгрии кардинал Эрдо имеет большой авторитет и не меньшую поддержку от правителя государства Виктора Орбана.



Кардинал Петер Эрдо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / Фото PD

В 2005 и 2011 годах Эрдо избирали на председателя Совета епископских конференций Европы, и этот факт нужно учитывать, ведь европейские кардиналы-избиратели будут иметь большинство на конклаве.

Впрочем, наиболее очевидным фаворитом является уроженец Венеции кардинал Пьетро Паролин. Ему 70 лет, он итальянец, как и 217 из 266 понтификов в истории Святого престола.

Во времена Папы Франциска кардинал Паролин с 2013 года занимал должность Государственного секретаря Святого престола и выполнял функции фактического премьер-министра и министра иностранных дел Ватикана (не будем забывать, это суверенное государство, между прочим – с собственными деньгами).

Для лучшего понимания этой должности стоит прибегнуть к примерам из массовой культуры и вспомнить кардинала Воелло из сериала "Молодой Пара" Пауло Соррентино. Герой великого Сильвио Орландо как раз и был госсекретарем Ватикана и правой рукой Папы, а еще олицетворением церковной бюрократии и, если хотите, ватиканского deep state.



Впрочем, отождествлять вымышленного и даже карикатурного персонажа с реальным госсеком Ватикана все же не стоит (но напомнить об этом точно было необходимо).



Кардинал Пьетро Паролин / Фото Эдварда Пентина

Как и положено госсекретарю, Паролин играл роль громоотвода для понтифика, позволяя тому отойти от светской суеты и думать о высоких материях, как и полагается Папе.



Имя кардинала Паролина упоминалось в СМИ во время громкого скандала 2021 года о коррупции в Ватикане. Тогда на скамье подсудимых оказался приближенный к Папе и официальный заместитель самого Паролина кардинал Беччу. Его обвиняли в покупке дома в лондонском районе Челси и растрате 350 миллионов евро церковных денег. СМИ прямых доказательств вины Паролина не имели, но активно предполагали, что он не мог не знать. Но предположения так и остались предположениями, Беччу получил 5 лет, а Паролин сохранил должность.

К дипломатическим успехам госсекретаря Паролина относят налаживание связей с коммунистическим Китаем, где католики и вообще любые служители культа оказались в очень сложных условиях (там коммунисты требуют не просто лояльности к власти, а прямой подчиненности ей, превращая церковников в фактических государственных служащих).

В 2018 году Ватикану и Пекину удалось достичь взаимопонимания и заключить соглашение о назначении епископов в КНР. Это вызвало большую критику в либеральном мире, но нашло полное понимание и поддержку среди коммунистов, а также обеспечило стабильность католической общине Китая и их патронам в Риме.

Пьетро Паролин присоединился и к мирному урегулированию войны в Украине, в частности обмену пленных, гражданских заложников и возвращению на родину украинских детей, незаконно депортированных Россией. Кроме того, Украина вела переговоры с кардиналом по беатификации митрополита Шептицкого.

В ноябре 2023 года кардинал Пьетро Паролин отслужил в римской церкви Сант Андреа делла Валле поминальную службу в память о жертвах Голодомора. Во время службы Паролин вспомнил о тяжкой судьбе украинцев и провел прямые параллели с нынешней войной, но, к сожалению, уклонился и не вспомнил о России и не назвал виновников бывшего и нынешнего преступлений против украинской нации.

За это кардинала вполне справедливо раскритиковали СМИ, забыв, что он в мае 2022 года был первым из представителей Ватикана, кто назвал "морально оправданными" поставки оружия для ВСУ.

Несмотря на язвительную критику, Паролин сохранил дружеское отношение к Украине. Это подтвердило участие Ватикана на Саммите мира в июне 2024 года, который был созван в Швейцарии по инициативе Украины.

В июле 2024 года Паролин лично прибыл в Киев и встретился с президентом Зеленским. Тогда президент и кардинал подробно обсудили последствия российской агрессии против Украины, постоянный воздушный террор, в частности ракетный удар россиян по детской больнице "Охматдет", и сложную гуманитарную ситуацию в нашей стране.

Кроме того, кардинал посетил и другие украинские города, чтобы увидеть последствия войны, которые принесла с собой Россия.



Владимир Зеленский и Пьетро Паролин в Ватикане / Фото ОП

В октябре 2024 года Зеленский снова встречался с Паролином. На этот раз в Ватикане. Продолжилось общение украинских чиновников и в 2025 году. В частности, в марте президент Зеленский просил кардинала о посредничестве в обмене пленными и переговорах по 30-дневному перемирию на фронте.

Кто будет новым Папой и стоит ли верить прогнозам?

Заметим, несмотря на все прогнозы экспертов и ставки букмекеров, кто станет новым Папой – не знает никто. Не существует достоверных и проверенных алгоритмов, которые бы это предусмотрели, потому что все зависит от мнений, представлений, а иногда просто от настроения более сотни специфических людей специфического возраста и культуры.

Также нельзя говорить о явных фаворитах или любимцах. Потому что, например, Бенедикт Шестнадцатый действительно был самым большим фаворитом, а Франциск Первый не упоминался даже среди кандидатов третьего ряда, а у букмекеров больше шансов на избрание имел даже лидер U2 Боно.

Не гарантирует избрание и статус правой руки Папы, который сейчас имеет кардинал Паролин. Потому что последний раз государственный секретарь стал следующим понтификом аж в 1939 году, а всего в истории было только 3 случая, когда новым Папой становился государственный секретарь (два других приходятся на 17 век), то есть имеем диспозицию 3 из 266.



У кого самые высокие шансы по мнению букмекеров / Диаграмма Axios

То же касается ротации континентов или стран или принадлежности к "ближнему кругу" Папы. Последнее в теории может иметь значение, потому что госсекретарь, председатель Синода или такое публичное лицо, как Тагле, банально известнее других кандидатов и могут рассчитывать на большее количество голосов. Также стоит учитывать, что большинство из потенциальных членов Конклава (108 из 135) были избраны кардиналами во времена Папы Франциска и в теории могли бы голосовать за сторонников его идей.

Но все это работает не всегда и не дает никаких гарантий. Поэтому имя нового Папы мы узнаем только тогда, когда над Сикстинской капеллой появится белый дым.