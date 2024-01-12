Американський політолог азербайджанського походження Раміз Юнус сказав 24 Каналу, що не має сумнівів в ухваленні цього законопроєкту. Але він спекулятивний, чим намагаються скористатись.

До вашої уваги У США готують угоду, яка може розблокувати кошти для допомоги Україні, – Politico

"Просто триває передвиборча кампанія і кожен тягне ковдру на себе. Якщо це стосується теми України – перетягнути на себе прихильників її підтримки, якщо це стосується міграційного закону – перетягнути на себе прихильників змін у цьому законодавстві", – пояснив Юнус.

Крім допомоги Україні, пакет містить кошти для Ізраїлю та Тайваню. Однак найгостріше питання – зміцнення кордону з Мексикою.

У США наблизились до угоди

У Politico з посиланням на сенатора Джеймса Ленкфорда повідомили, що республіканці та демократи наблизились до ухвалення угоди щодо безпекового пакета. Можливо, до 14 січня її текст уже опублікують.

Час ще є. Щойно вся ця тема вийде на фінішну пряму, вони нікуди не дінуться й ухвалять цей закон,

– наголосив Юнус.

Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон зазначив, що термін ухвалення допомоги для України залежить не лише від рішення щодо кордону з Мексикою. Мовляв, потрібне також пояснення, яка кінцева мета України та як відповідально ставитимуться США до витрат своїх ресурсів.

Допомога США для України: останні новини