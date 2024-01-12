Американский политолог азербайджанского происхождения Рамиз Юнус сказал 24 Каналу, что не сомневается в принятии этого законопроекта. Но он спекулятивный, чем пытаются воспользоваться.

Вашему вниманию В США готовят соглашение, которое может разблокировать средства для помощи Украине, – Politico

"Просто продолжается предвыборная кампания и каждый тянет одеяло на себя. Если это касается темы Украины – перетянуть на себя сторонников ее поддержки, если это касается миграционного закона – перетащить на себя сторонников изменений в этом законодательстве", – пояснил Юнус.

Кроме помощи Украине, пакет содержит средства для Израиля и Тайваня. Однако самый острый вопрос – укрепление границы с Мексикой.

В США приблизились к соглашению

В Politico со ссылкой на сенатора Джеймса Ленкфорда сообщили, что республиканцы и демократы приблизились к принятию соглашения по пакету безопасности. Возможно, до 14 января его текст уже опубликуют.

Время есть. Как только вся эта тема выйдет на финишную прямую, они никуда не денутся и примут этот закон,

– подчеркнул Юнус.

В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон отметил, что срок принятия помощи для Украины зависит не только от решения границы с Мексикой. Мол, нужно также объяснение, какая конечная цель Украины и как ответственно будут относиться США к расходу своих ресурсов.

Помощь США для Украины: последние новости