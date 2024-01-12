Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби под время брифинга в Белом доме 11 января Он уточнил, что США предоставили последний пакет военной помощи, на который у них хватило денег.

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Справка. Речь о пакет помощи в 250 миллионов долларов, объявленный 27 декабря 2023 года.

Помощь, которую мы оказываем Украине, сейчас прекратилась. А атаки, которые совершают россияне, только усиливаются. И об этом говорили в начале этой недели, что они используют северокорейские баллистические ракеты для выполнения своей грязной работы,

- сказал Кирби.

Украина продолжает получать оружие

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Голоса Америки " сообщила, что несмотря на то, что новых выделений нет, Украина продолжает получать помощь от США по предварительным закупкам.

"Очень много выделений, которые были летом, особенно закупались по программе USAI – пакеты по 2 – 3 миллиарда долларов – это все были закупки. Поэтому поставки продолжаются. И если мы не видим новых выделений, поставки на самом деле идут, снижения нет", – пояснила Маркарево.

В то же время она отметила, что это не значит, что вооружения достаточно. Это не так, Украине нужно больше оружия, а для этого срочно следует принять новые законопроекты и полномочия по выделению из собственных запасов и новые закупки.

"Поэтому все глаза сейчас на Конгресс", – добавила посол в США.

Что известно о трудностях с финансированием

Предварительно представитель госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022 и 2023 годов, ведь видят свою цель в другом.

Он уточнил, что в настоящее время США пытаются помочь Украине встать на ноги и построить военно-промышленную базу, чтобы Киев мог сам финансировать, производить и закупать вооружение.