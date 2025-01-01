Волонтер, основатель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал 24 Каналу, что есть очень много щемящих историй о людях, которые делают добрые дела для Сил обороны. Он поделился двумя из них.

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Истории о поддержке ВСУ

Сергей Притула вспомнил историю, когда мама бойца с позывным Раз-два, который погиб в 2023 году, задонатила на различные проекты 3,4 миллиона гривен.

Она могла эти средства, возможно, каким-то другим способом использовать, но абсолютно сознательно выбрала проекты фонда. Я имел большую честь обнять эту невероятную пани и поблагодарить ее за все,

– сказал основатель благотворительного фонда.

Он подчеркнул, что таких примеров жертвенности очень много, ведь в Украине люди с невероятно большими сердцами.

Волонтер также рассказал историю украинского летчика Вячеслава Вороного. Он был пилотом вертолета. По словам Притулы, в 2022 году произошло трагическое событие: один из вертолетов, который летел из Мариуполя, был подбит.

На поисковую операцию почему-то подняли не дрон, а решили отправить еще один вертолет. Он тоже был сбит, в результате этого пилот (Вячеслав Вороной – 24 Канал) погиб,

– отметил волонтер.

Сергей Притула познакомился с дочерьми погибшего. Они рассказали ему, что собратья отца собрали определенную сумму на нужды семьи героя.

Они сказали, что на эти деньги хотят купить дроны для того, чтобы в следующий раз полетел дрон, а не пилот рисковал своей жизнью для выполнения определенной операции,

– подчеркнул волонтер.

Он добавил, что на эти деньги благотворительный фонд закупил один дрон-квадрокоптер и два БПЛА "Дартс".