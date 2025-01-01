Волонтер, засновник благодійного фонду Сергій Притула розповів 24 Каналу, що є дуже багато щемливих історій про людей, які роблять добрі справи для Сил оборони. Він поділився двома з них.

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Історії про підтримку ЗСУ

Сергій Притула пригадав історією, коли мама бійця з позивним "Раз-два", який загинув у 2023 році, задонатила на різні проєкти 3,4 мільйона гривень.

Вона могла ці кошти, можливо, в якийсь інший спосіб використати, але абсолютно свідомо обрала проєкти фонду. Я мав за велику честь обійняти цю неймовірну пані й подякувати їй за все,

– сказав засновник благодійного фонду.

Він підкреслив, що таких прикладів жертовності дуже багато, адже в Україні люди з неймовірно великими серцями.

Волонтер також розповів історію українського льотчика В'ячеслава Вороного. Він був пілотом гелікоптера. За словами Притули, у 2022 році відбулась трагічна подія – один із гелікоптерів, який летів з Маріуполя, був підбитий.

На пошукову операцію чомусь підняли не дрон, а вирішили відправити ще один гелікоптер. Його теж було збито, в результаті цього пілот (В'ячеслав Вороний – 24 Канал) загинув,

– зазначив він.

Сергій Притула познайомився із доньками загиблого. Вони розповіли йому, що побратими батька зібрали певну суму на потреби родини героя.

Вони сказали, що на ці гроші хочуть купити дрони для того, щоб наступного разу полетів дрон, а не пілот ризикував своїм життям для виконання певної операції,

– наголосив волонтер.

Він додав, що на ці гроші благодійний фонд закупив один дрон-квадрокоптер і два БпЛА "Дартс".