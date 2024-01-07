Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что конгрессмены-республиканцы ждут объяснений от администрации Джозефа Байдена. Именно от этого будут зависеть сроки принятия новой финансовой помощи для Украины.

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Чего именно хотят республиканцы

Отвечая на вопрос о финансировании Украины, Джонсон заявил, что существуют "более важные вещи".

Есть две вещи, которые необходимы: мы должны обеспечить защиту границы США, прежде чем мы защитим любую другую границу,

– сказал он.

Кроме защиты американской границы, Джонсон назвал еще одно условие. Представители Республиканской партии в Конгрессе хотят услышать от администрации Байдена объяснения, что является конечной целью в Украине и как ответственно США будут относиться к расходам этих ресурсов. По его словам, пока Белый дом не предоставил республиканцам необходимую информацию.

Обратите внимание! Майк Джонсон стал спикером Палаты представителей Конгресса США 25 октября 2023 года. Он является поклонником Дональда Трампа и критиком помощи для Украины. Подробности о его биографии можно прочитать – здесь.

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