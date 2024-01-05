Такой мыслью с 24 Каналом поделился содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. Он воспринял сообщение от Госдепа без негатива, но отметил, что США не хватает четкости в определении конечных результатов их стратегии.

Смотрите также Когда пилоты из Украины смогут завершить обучение на F-16: в Пентагоне рассказали

Какой видят США помощь Украине

По словам спикера Госдепа, стратегия США по поддержке Украины будет заключаться в том, чтобы помочь Украине построить свою военно-промышленную базу. Это нужно для того, чтобы в будущем Киев мог самостоятельно производить и покупать все необходимое для своих нужд вооружение.

Обратите внимание! В бюджетах 2022 и 2023 годов Украина направляла практически 100% своих доходов на оборонные нужды. Прежде всего деньги шли на выплаты военным и на закупку вооружения. В то же время, сопоставимую с этой сумму Украина получала от своих партнеров для финансирования гуманитарных статей бюджета.

Можно предположить, что аудиторией этого сообщения спикера Белого дома были не только американские избиратели, но и, шире говоря, все мировые медиа, которые следят с помощью США Украины. В то же время, во время брифинга Мэтью Миллер воздерживался от конкретных ответов на вопрос о том, чем именно обусловлена такая позиция Вашингтона.

"В общем, стратегия США (по помощи Украине – 24 Канал) остается неизменной, и даже можно по-разному интерпретировать эти нюансы американской помощи", – отметил Мельник.

Как именно Запад должен остановить Путина

На днях у Finantial Times вышла публикация британского историка а Тимоти Гартона Эша, в которой он отметил, что на сегодняшний день нет предпосылок для того, чтобы "заморозить" российско-украинскую войну.

Соответственно Западу нужно убедить Россию, что она не сможет победить Украину военным путем. И для этого нужно прибегнуть к специфическим месседжам, ведь Россия понимает только язык силы.

"Путин вряд ли вообще способен сделать шаг назад. Он уже не способен остановить эту войну, потому что война руководит Путиным. Но нужно делать все, чтобы окружению Путина стало очевидно, что шансов выиграть эту войну у России нет", – отметил содиректор программы Центра. Разумно.

Военная помощь Украине: последние новости