Также Берлин передал Украине и другое вооружение, которое поможет ВСУ усилить ПВО – дополнительные ракеты для уже имеющихся в армии установок. Кроме того, в списке можно найти бронетранспортеры, грузовики, винтовки и другое.

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Новая помощь от Германии

Германия 4 января обновила перечень предоставленного Вооруженным Силам Украины вооружения. В частности стало известно, что Силы Обороны получили от Германии новую зенитную самоходную установку Skynex вместе с боеприпасами.

Также в список вошли дополнительные ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM, а также боеприпасы к Leorard 2A6. Кроме этого, список предоставленного вооружения включает следующие пункты:

10 БМП Marder;

2 РЛС TRML-4D;

9080 боеприпасов 155 мм;

2 танка для разминирования WISENT;

1 танк-мостоукладчик Biber;

3350 боевых касок;

30 систем обнаружения дронов;

10 наземных смотровых РЛС GO1;

10 грузовиков Zetros;

3 тягача 8x8 HX81 и полуприцеп;

34 других транспортных средств;

305 штурмовых винтовок МК 556;

0,75 млн патронов;

1152 зимних маскировочных сеток.

Также в будущем Германия передаст Украине дополнительно 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM, систему ПВО Skynex с боеприпасами к ней, 20 систем обнаружения беспилотников, а также:

26 850 боевых шлемов;

41 грузовик Mercedes;

4 695 штурмовых винтовок MK 556;

0,45 млн боеприпасов для огнестрельного оружия

8000 противотанковых мин.

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