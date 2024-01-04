Також Берлін передав Україні й інше озброєння, що допоможе ЗСУ посилити ППО – додаткові ракети для установок, що вже є у війську. Окрім цього, у списку можна знайти бронетранспортери, вантажівки, гвинтівки та інше.

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Нова допомога від Німеччини

Німеччина 4 січня оновила перелік наданого Збройним Силам України озброєння. Зокрема, стало відомо, що Сили Оборони отримали від Німеччини нову зенітну самохідну установку Skynex разом із боєприпасами.

Також до переліку ввійшли додаткові ракети до систем ППО Patriot та IRIS-T SLM, а також боєприпаси до Leorard 2A6. Окрім цього, список наданого озброєння включає такі пункти:

10 БМП Marder;

2 РЛС TRML-4D;

9080 боєприпасів 155 мм;

2 танки для розмінування WISENT;

1 танк-мостоукладач Biber;

3350 бойових касок;

30 систем виявлення дронів;

10 наземних оглядових РЛС GO1;

10 вантажівок Zetros;

3 тягачі 8x8 HX81 і напівпричіп;

34 інших транспортних засоби;

305 штурмових гвинтівок МК 556;

0,75 млн патронів;

1152 зимових маскувальних сіток.

Також у майбутньому Німеччина передасть Україні додатково 4 зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLM, систему ППО Skynex з боєприпасами до неї, 20 систем виявлення безпілотників, а також:

26 850 бойових шоломів;

41 вантажівка Mercedes;

4 695 штурмових гвинтівок MK 556;

0,45 млн боєприпасів для вогнепальної зброї

8 000 протитанкових мін.

Шо відомо про передачу Taurus