Зеленський наголосив, що упродовж цих днів багато областей України зазнали російських обстрілів. Мовиться про масовані ракетні удари та атаки "Шахедами". Ворог використав новорічний час, аби зламати дух українців, а також – повернути торішню загрозу: знищення української енергетики та основ життя українців.

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Захисники українського неба роблять усе можливе, аби захистити Україну.

Уся команда наших дипломатів, усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами, українські представники за кордоном на сто відсотків роблять усе, аби забезпечити постачання додаткових систем ППО і ракет до них. Це пріоритет номер один. Звичайно, точно такий же пріоритет номер один – це нові пакети підтримки для наших воїнів. Артилерія, зокрема калібр 155, засоби РЕБ, нові дрони та інше, що необхідно,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський подякував усім партнерам, які вже формують нові пакети підтримки. Український лідер наголосив, що у січні 2024 року буде багато відповідної комунікації.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Також Зеленський подякував рятувальникам з ДСНС України, волонтерам та поліцейським. Український лідер наголосив, що вони працюють на кожне свято та у будь-яких умовах. Вони ліквідовують наслідки російських ударів.