Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що країна інвестує у це дуже великі кошти. Він додав, що мовиться про багато систем ПРО, їхню оптимізацію та ракети до них.

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"Й Patriot, й IRIS-T, і ще низка систем. Це все Німеччина і це – величезна програма. Якщо, наприклад, на початку війни в них не було пріоритетів, то нині я бачу абсолютно конкретний пріоритет", – наголосив Подоляк.

Кожна країна, зауважив радник керівника ОПУ, для себе знаходить певний пріоритет, коли вкладає велику кількість коштів. Адже усе надати одночасно не можна, бо є певний дефіцит.

Дискусія щодо Taurus

У Німеччині триває внутрішня дискусія щодо далекобійних ракет Taurus. На думку Михайла Подоляка, це добре, що про це дискутують. Водночас уже є країни, які дають Україні далекобійну зброю – ракети Storm Shadow та SCALP-EG.

"Тобто є вже інструменти. Є інвестиції у свої далекобійні ракети, й вони також доводять свою ефективність. Треба це масштабувати. І це ще один пріоритет для інших країн", – сказав радник керівника Офісу Президента.

Подоляк переконаний, що це варто менше політизувати. Адже це дуже складні процеси, коли різні країни беруть для себе певні пріоритети й активно їх відпрацьовують. До пріоритетів, вважає він, варто ставитися спокійно.

За словами радника керівника ОПУ, саме Німеччина та уряд канцлера Олафа Шольца мали важливу роль щодо систем протиракетної оборони для України.

Росія накопичила великий обсяг зброї. Росіяни її виробили та використовують. Тому озброєння не треба синхронізувати між собою. А от Україна використовує зброю багатьох країн. Синхронізувати її між собою – складний процес.

Дуже гарно, коли країни беруть для себе певні пріоритети. От у них накопичено такого-то типу зброї – вони готові це надавати, обслуговувати, додатково інженерно консультації проводити тощо,

– сказав радник голови Офісу Президента.

Свідомих більшає

У різних країнах стає більше свідомих політиків чи культурних, інформаційних діячів. Вони чітко говорять про те, що Україна має отримати всі необхідні інструменти, зокрема, для атаки російських окупаційних військ. Усе, аби пришвидшити фінал війни Росії проти України.

"Хай вони проводять ці дискусії. Головне, що нині є країни, які абсолютно чітко зрозуміли, що треба надавати все необхідне Україні. Якщо ми говоримо про Німеччину, це системи, які фантастичну роль саме зараз мають", – наголосив Михайло Подоляк.

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