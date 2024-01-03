Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що також мовиться про застосування тієї чи іншої зброї. А ще – до яких наслідків щодо звільнення території це призведе. Зазначимо, що голова комітету Бундестагу з питань оборони закликала передати Taurus після масованого удару Росії 2 січня.

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"І, якщо вони побачать для себе унікальну 100% можливість, що їхня зброя буде використана з максимальною ефективністю, максимальним результатом, я думаю, що тоді буде ухвалене політичне рішення. І ми ці ракети отримаємо", – припустив Рейтерович.

Страхи Німеччини

Політолог додав, що мовиться про певну конспірологію. Мовляв, деякі країни побоюються надавати зброю через те, що вони нібито не впевнені у тому, що вона продемонструє високу ефективність. А це потім вдарить по їхньому іміджу як виробників зброї та матиме певні економічні наслідки – озброєння купуватимуть у їхніх конкурентів.

Британці, як зауважив Рейтерович, переконанні, що їхня зброя хороша. Окрім того, Велика Британія впевнена в умілості ЗСУ. Така упевненість у певних видах зброї є й у французів. Він припускає, що, ймовірно, німецький уряд має додаткові занепокоєння, що їхня зброя прилетить по території Росії.

У них оцей екзистенційний страх певний ще залишається, що не можна, щоби це прилетіло на територію Росії, бо росіяни ж відразу почнуть кричати про німецьких нацистів, німецьких фашистів, згадувати Гітлера тощо,

– сказав політолог.

А багато німецьких політиків, переконаний він, бояться таких звинувачень, тож намагаються максимально перестрахуватися.

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