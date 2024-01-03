Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що також мовиться про застосування тієї чи іншої зброї. А ще – до яких наслідків щодо звільнення території це призведе. Зазначимо, що голова комітету Бундестагу з питань оборони закликала передати Taurus після масованого удару Росії 2 січня.
До теми Німеччина має зрозуміти одне: чи зміниться підтримка Берліну у 2024 році
"І, якщо вони побачать для себе унікальну 100% можливість, що їхня зброя буде використана з максимальною ефективністю, максимальним результатом, я думаю, що тоді буде ухвалене політичне рішення. І ми ці ракети отримаємо", – припустив Рейтерович.
Страхи Німеччини
Політолог додав, що мовиться про певну конспірологію. Мовляв, деякі країни побоюються надавати зброю через те, що вони нібито не впевнені у тому, що вона продемонструє високу ефективність. А це потім вдарить по їхньому іміджу як виробників зброї та матиме певні економічні наслідки – озброєння купуватимуть у їхніх конкурентів.
Британці, як зауважив Рейтерович, переконанні, що їхня зброя хороша. Окрім того, Велика Британія впевнена в умілості ЗСУ. Така упевненість у певних видах зброї є й у французів. Він припускає, що, ймовірно, німецький уряд має додаткові занепокоєння, що їхня зброя прилетить по території Росії.
У них оцей екзистенційний страх певний ще залишається, що не можна, щоби це прилетіло на територію Росії, бо росіяни ж відразу почнуть кричати про німецьких нацистів, німецьких фашистів, згадувати Гітлера тощо,
– сказав політолог.
А багато німецьких політиків, переконаний він, бояться таких звинувачень, тож намагаються максимально перестрахуватися.
Позиція Німеччини щодо війни в Україні
- Німеччина посідає друге місце серед країн за обсягами допомоги для України. Про це заявив Володимир Зеленський. Він подякував німецькому суспільству.
- Німецький генерал відреагував на заклики "заморозити" війну в Україні. Крістіан Фройдінг наголосив, що українські військові у 2023-му році мали успіхи. Він зауважив, що важливо продовжувати підтримку української держави.
- Тим часом Німеччина заморозила активи країни-агресорки на понад 4 мільярди євро. Також у країні створять реєстр збитків, які завдала Росія Україні.