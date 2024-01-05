Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время пресс-конференции 4 января, передает 24 Канал. Он отметил, что Вашингтон будет поддерживать военное финансирование нашего государства, но не на уровне 2022 и 2023 годов. Связано это с тем, что свою мишень видят в другом.

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Поддержка будет, но на другом уровне

Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно, такова политика Соединенных Штатов. Это не означает, что мы будем поддерживать на том же уровне военное финансирование, что и в 2022 и 2023 годах. Мы не считаем, что в этом есть потребность,

– подчеркнул он.

Спикер Госдепа уточнил сказанное. По его словам, цель США – помочь Украине стать на ноги, а также построить военно-промышленную базу. Чтобы наше государство само могло финансировать, производить и закупать вооружение.

Но мы до этого еще не пришли. Вот почему так важно, чтобы Конгресс принял закон о дополнительном финансировании. Потому что мы еще не на том этапе, когда Украина может защитить себя, опираясь только на собственные силы,

– добавил Миллер.

Военная помощь и ее количество будет непосредственно влиять на успехи наших военных. И это прекрасно понимает бывший командующий Сухопутными силами США в Европе, ныне занимающий пост старшего советника НАТО по логистике, Бен Ходжес. Он поделился прогнозами по поводу того, какой будет зима 2024 года.

Смогут ли ВСУ оттеснить врага

Конечно, всегда есть шанс. Хотя это кажется маловероятным без предоставления значительных американских, немецких или британских средств, таких как ATACAMS или Taurus,

– подчеркнул он.

Бен Ходжес подчеркнул, что для нейтрализации единственного преимущества врага, заключающегося в его массовой численности, Украине необходимо высокоточное оружие большой дальности. Оно поможет уничтожить штабы оккупантов, артиллерию и их логистику.

Я думаю, что именно эти вещи будут важны для того, чтобы Украина могла начать рассматривать возможность широкомасштабных маневров,

– подчеркнул Годжес.

В то же время, по его словам, россияне постараются демонстрировать, что их ресурсы бесконечны. И будут делать это для того, чтобы у Запада отсутствовало желание поддерживать Украину. И именно для этого Кремль бросает тысячи своих бойцов на верную смерть под той же Авдеевкой.