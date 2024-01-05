На цьому наголосив речник Держдепу США Метью Міллер під час пресконференції 4 січня, передає 24 Канал. Він зазначив, що Вашингтон підтримуватиме військове фінансування нашої держави, але не на рівні 2022 та 2023 років. Пов'язано це з тим, що свою мету бачать в іншому.

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Підтримка буде, але на іншому рівні

Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, такою є політика Сполучених Штатів. Це не означає, що ми будемо підтримувати на тому ж рівні військове фінансування, що й у 2022 та 2023 роках. Ми не вважаємо, що в цьому є потреба,

– підкреслив він.

Речник Держдепу уточнив сказане. За його словами, мета США – допомогти Україні стати на ноги, а також побудувати військово-промислову базу. Щоб наша держава сама могла фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.

Але ми до цього ще не дійшли. Ось чому так важливо, щоб Конгрес ухвалив закон про додаткове фінансування. Тому що ми ще не на тому етапі, коли Україна може захистити себе, спираючись лише на власні сили,

– додав Міллер.

Військова допомога та її кількість безпосередньо впливатиме на успіхи наших військових. І це чудово розуміє колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, котрий нині обіймає посаду старшого радника НАТО з питань логістики, Бен Годжес. Він поділився прогнозами щодо того, якою буде зима 2024 року.

Чи зможуть ЗСУ відтіснити ворога

Звичайно, завжди є шанс. Хоча наразі це здається малоймовірним без надання значних американських, німецьких чи британських засобів, таких як ATACAMS або Taurus,

– наголосив він.

Бен Годжес наголосив, що для нейтралізації єдиної переваги ворога, яка полягає у його масовій чисельності, Україні необхідна високоточна зброя великої дальності. Вона допоможе знищити штаби окупантів, артилерію та їхню логістику.

Я думаю, що саме ці речі будуть важливими для того, щоб Україна могла почати розглядати можливість широкомасштабних маневрів,

– наголосив Годжес.

Водночас, за його словами, росіяни намагатимуться демонструвати, що їхні ресурси нескінченні. І робитимуть це задля того, щоб у Заходу було відсутнє бажання підтримувати Україну. І саме задля цього Кремль кидає тисячі своїх бійців на вірну смерть під тією ж Авдіївкою.