Политолог Владимир Фесенко объяснил 24 Каналу, что в Соединенных Штатах нет существенных разногласий по вопросу о выделении помощи для Украины. Проблема, прежде всего, во внутренней политике США.

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США должны решить внутренние проблемы

Аналитики предполагают, что конгрессмены не сразу на следующей неделе будут рассматривать вопросы, связанные с Украиной, в том числе с финансовой помощью для Украины. Ведь сейчас у США много внутренних проблем, в частности впереди у них впереди президентские выборы.

Проблема действительно есть. К сожалению, избирательная кампания в США только разворачивается, даже первоначальные выборы еще не начинались. Но мы видим, как жесткая, конфликтная и даже агрессивная борьба между демократами и республиканцами происходит в Конгрессе. Это сейчас главная проблема,

– отметил Владимир Фесенко.

Политолог согласен с утверждением, что за помощь Украине не будут голосовать сразу. Потому что сначала должны быть решены два вопроса, которые являются насущными для Соединенных Штатов. Собственно проблема сейчас возникла не только для Украины.

"Сейчас может произойти прекращение финансирования федерального правительства США. Столь серьезная проблема. Поэтому сначала они должны либо продлить временное финансирование правительства еще на два месяца, либо, в конце концов, проголосовать за бюджет Соединенных Штатов на 2024 год", – пояснил политолог.

Это принципиальный вопрос, из-за которого и возникли проблемы с выделением помощи для Украины, а также Израиля.

Украину поддерживает большинство

Следовательно, следует понимать, что главная причина выделения финансирования возникла не через Украину, а внутренние противоречия в самих Соединенных Штатах Америки.

Главной сейчас проблема границы и миграционного законодательства. Если в начале января конгрессмены и сенаторы найдут определенный компромисс в вопросах укрепления мексиканской границы и изменений в миграционное законодательство, тогда есть шансы на то, что достаточно быстро проголосуют за помощь Украине,

– заметил Фесенко.

В нижней палате Конгресса сторонников помощи Украины есть относительное большинство, поэтому для Украины есть все шансы на успех. Однако после решения указанных выше срочных вопросов.

Как действует Россия

Все сейчас происходит на фоне того, как Россия налаживает свои партнерские отношения с Северной Кореей и Ираном. Это используют и русские пропагандисты. Они сейчас говорят о том, что, мол, поддержка Запада ослабевает, а Россия в это время успешно обходит санкции, с чем уже не обращают внимания в Штатах.

Официальная позиция США не сдавать заднюю, а продолжать поддержку Украины. Опять же, проблема не в вопросе продлить или не продлить поддержку Украины. Здесь принципиальных разногласий нет. Да, в конгрессе есть определенная группа конгрессменов из республиканской партии, которые не хотят помогать Украине, но меньшинство,

– подчеркнул политолог.

Безусловно, в России радуются каким-либо спорам и конфликтам в США и не упускает возможности воспользоваться этим шансом.

Сейчас страна-агрессорка активно сотрудничает с Северной Кореей, закупая там ракеты и артиллерийские снаряды. Это, к слову, показатель, что даже всемирные санкции, которые ввести КНДР, не могут окончательно убить экономику страны, хотя очень существенно ее подавляют.

"Целый ряд крупных стран не поддерживают санкционный режим, однако санкции все же ослабляют Россию. Не убивают российскую экономику, но ослабляют ее", – отметил Фесенко.

Кроме того, сам факт, что Россия вынуждена обращаться в Северную Корею или Иран, и является свидетельством того, что все же санкции имеют свой эффект.

Производство вооружения нужно увеличивать

Снабжение артиллерийских снарядов и баллистических ракет для России на самом деле является сигналом для стран Запада, что им нужно скорее сейчас разворачивать собственное военное производство. В США темпы военного производства увеличились.

Собственно, ожидают, что к концу 2024 года значительно возрастет военное производство и не только в США, но и в Украине.

Я думаю, что интересы военных компаний США будут работать, в том числе и для того, чтобы продолжать поддержку нашей страны. Это будет их внутренний экономический энтузиазм. Поэтому говорить, что США отвернулись от Украины – абсолютно неправильно,

– подчеркнул Фесенко.

Похожая ситуация и в Европе. В странах ЕС меньшие темпы развертывания собственного военного производства. Однако там ясно понимают военные угрозы со стороны России. Об этом говорят практически все ведущие европейские политики.

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