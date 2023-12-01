Об этом сообщили в Минобороны со ссылкой на заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, сообщает 24 Канал.

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В частности, по его словам, планируют производить как обычные переносные зенитно-ракетные комплексы, так и системы ПВО с дальностью более 100 километров типа ЗРК "Коралл".

Гаврилюк добавил, что в утвержденном бюджете на 2024 год на закупку ракет и боеприпасов предусмотрено около 175 миллиардов гривен.

"Это позволит Силам обороны Украины "достойно противостоять российской агрессии", – подчеркнул представитель Минобороны.

Что известно о системе ПВО "Коралл" Это украинский проект зенитной управляемой ракеты для комплексов средней дальности. Его разрабатывает киевское конструкторское бюро "Луч" с 2016 года. Планируется, что "Коралл" будет базовой унифицированной ракетой модульной конструкции для корабельных и сухопутных зенитно-ракетных комплексов и воздушных сил.



Макет украинской ракеты "Коралл" / Фото VoidWanderer

Украина наращивает оборонные мощности