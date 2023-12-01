Об этом сообщили в Минобороны со ссылкой на заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, сообщает 24 Канал.
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В частности, по его словам, планируют производить как обычные переносные зенитно-ракетные комплексы, так и системы ПВО с дальностью более 100 километров типа ЗРК "Коралл".
Гаврилюк добавил, что в утвержденном бюджете на 2024 год на закупку ракет и боеприпасов предусмотрено около 175 миллиардов гривен.
"Это позволит Силам обороны Украины "достойно противостоять российской агрессии", – подчеркнул представитель Минобороны.
Что известно о системе ПВО "Коралл"Это украинский проект зенитной управляемой ракеты для комплексов средней дальности. Его разрабатывает киевское конструкторское бюро "Луч" с 2016 года. Планируется, что "Коралл" будет базовой унифицированной ракетой модульной конструкции для корабельных и сухопутных зенитно-ракетных комплексов и воздушных сил.
Макет украинской ракеты "Коралл" / Фото VoidWanderer
Украина наращивает оборонные мощности
- В Украине уже производят дальнобойное оружие. Так, нашим специалистам удалось разработать новую версию дальнобойных ракет "Нептун", успешно используемую для ударов по наземным целям.
- Также в Украине анонсировали начало серийного производства дронов, являющихся аналогом иранских ударных беспилотников "Шахед", но с лучшими характеристиками.