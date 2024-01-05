Політолог Володимир Фесенко пояснив 24 Каналу, що у Сполучених Штатах немає суттєвих розбіжностей у питанні виділенні допомоги для України. Проблема насамперед у внутрішній політиці США.

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США мають розв'язати внутрішні проблеми

Аналітики передбачають, що конгресмени не одразу наступного тижня розглядатимуть питання пов'язані з Україною, зокрема із фінансовою допомогою для України. Адже зараз у США є багато внутрішніх проблем, зокрема попереду у них попереду президентські вибори.

Проблема справді є. На превеликий жаль, виборча кампанія в США тільки розгортається, навіть первісні вибори ще не починалися. Але ми бачимо, яка жорстка, конфліктна і навіть агресивна боротьба між демократами і республіканцями відбувається в Конгресі. Це зараз головна проблема,

– зазначив Володимир Фесенко.

Політолог погоджується з твердженням, що за допомогу Україні не голосуватимуть одразу. Тому що спочатку мають бути вирішені два питання, які нагальними є для Сполучених Штатів. Власне, проблема зараз виникла не лише для України.

"Зараз може відбутися припинення фінансування федерального уряду США. Настільки серйозна проблема. Тому спочатку вони мають або продовжити тимчасове фінансування уряду ще на два місяці, або врешті-решт проголосувати за бюджет Сполучених Штатів на 2024 рік", – пояснив політолог.

Це принципове питання, через яке й утворились проблеми із виділенням допомоги для України, а також Ізраїлю.

Україну підтримує більшість

Тож варто розуміти, що головна причина виділення фінансування постала не через Україну, а внутрішні протиріччя у самих Сполучених Штатах Америки.

Головною зараз є проблема кордону та міграційного законодавства. Якщо на початку січня конгресмени та сенатори знайдуть певний компроміс в питаннях зміцнення мексиканського кордону та змін до міграційного законодавства, тоді є шанси на те, що буде достатньо швидко проголосують за допомогу Україні,

– зауважив Фесенко.

У нижній палаті Конгресу прихильників допомоги України є відносна більшість, тож для України є всі шанси на успіх. Однак після вирішення зазначених вище нагальних питань.

Як діє Росія

Усе відбувається зараз на тлі того, як Росія налагоджує свої партнерські стосунки із Північною Кореєю та Іраном. Це використовують і російські пропагандисти. Вони зараз твердять про те, що, мовляв, підтримка Заходу слабшає, а Росія тим часом успішно обходить санкції, на що вже не зважають у Штатах.

Офіційна позиція США – не здавати задню, а продовжувати підтримку України. Знову ж проблема не в питанні продовжити чи не продовжити підтримку України. Тут принципових розбіжностей немає. Так, в конгресі є певна група конгресменів з республіканської партії, які не хочуть допомагати Україні, але меншість,

– наголосив політолог.

Безумовно, в Росії радіють будь-яким суперечкам та конфліктам в США та не втрачає нагоди скористатись цим шансом.

Тож зараз країна-агресорка активно співпрацює з Північною Кореєю, закуповуючи там ракети та артилерійські снаряди. Це, до слова, є показником, що навіть всесвітні санкції, які запровадити КНДР, не можуть остаточно вбити економіку країни, хоч дуже суттєво її придушують.

"Ціла низка великих країн не підтримують санкційний режим, проте санкції все ж таки послаблюють Росію. Не вбивають російську економіку, але послаблюють її", – зазначив Фесенко.

Крім того, сам факт, що Росія змушена звертатися до Північної Кореї або до Ірану, і є свідченням того, що все ж таки санкції мають свій ефект.

Виробництво озброєння потрібно збільшувати

Постачання артилерійських снарядів і балістичних ракет для Росії насправді є сигналом для країн Заходу, що їм треба швидше зараз розгортати власне військове виробництво. У США темпи військового виробництва доволі збільшились.

Власне, очікують, що до кінця 2024 року значно зросте військове виробництво і не тільки у США, але й в України також.

Я думаю, що інтереси військових компаній США працюватимуть, зокрема і на те, щоби продовжувати підтримку нашої країни. Це буде їхній внутрішній економічний інтерес. Тому казати, що США відвернулися від України – абсолютно неправильно,

– підкреслив Фесенко.

Схожа ситуація також Європі. У країнах ЄС менші темпи розгортання власного військового виробництва. Однак там чітко розуміють військові загрози з боку Росії. Про це говорять практично всі провідні європейські політики.

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