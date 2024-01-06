Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он предположил, что демократы могут выставить для республиканцев ультиматум, разыграв карту допуска к выборам.
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Что лежит в "черной папке" демократов
В контексте внутриполитической борьбы в США нельзя обойти вниманием новость о том, что уже 8 февраля Верховный Суд США рассмотрит возможность участия Дональда Трампа в праймериз Республиканской партии. Трамп – самый рейтинговый кандидат республиканцев, поэтому даже те, кто его не воспринимает, понимают, что более удачной кандидатуры у Республиканской партии нет.
"Когда любое политическое сражение выходит за рамки разумного, то (стоит вспомнить, что – 24 Канал) у любой политической силы где-то на шкафу на полке лежит черная папка. Такая есть и у демократов, которые сейчас намекают республиканцам, что друзья, или вы подпишете нормальное соглашение, или… (Дональда Трампа могут не допустить к выборам – 24 Канал)", – отметил Клочок.
Почему основания для оптимизма есть
Республиканцы полностью понимают угрозу от недопуска Трампа к выборам. До этого они пытались прижать демократов к решению вопроса о мексиканской границы, которое находилось за пределами компромисса. Но когда две стороны пытаются добиться соглашения, они должны договариваться, а не навязывать свою волю оппонентам.
"Судебный процесс Дональда Трампа немного охладит головы республиканцев, радикально настроенных не голосовать за бюджет. Плюс 18 января у них истекает срок государственного бюджета, и это также дополнительный инструмент для противостояния между демократами и республиканцами", – отметил аналитик.
Оснований для оптимизма в вопросе выделения помощи Украине добавляет и тот факт, что у Пентагона до сих пор есть оружие для Украины на 4,2 миллиарда долларов. И хотя сейчас США не смогут направить средства на замещение этого оружия, можно надеяться, что в случае необходимости Вашингтон не покинет Киев в беде.
Что известно о помощи США для Украины
- В течение 2023 года США предоставили Украине оружие на 24 миллиарда долларов и 10,9 миллиарда долларов финансовой поддержки. Совокупно за 2 года войны Вашингтон выделил Украине 71,3 миллиарда по данным Института мировой экономики.
- Согласно законопроекту Джозефа Байдена, в 2024 году США могли бы направить в поддержку Украины 60 миллиардов долларов, из которых 46 миллиардов военной помощи и 14 миллиардов гуманитарной и экономической.
- Последний пакет помощи на 250 миллионов долларов Вашингтон передал Украине 27 декабря. При этом в Белом доме подчеркнули, что следующие пакеты помощи поступят уже после принятия закона, частью которого является 60-миллиардная поддержка Украины. Это обусловлено тем, что в этой сумме заложены средства для американских предприятий, которые должны изготовить новое оружие вместо того, которое будет отправлено в Украину.