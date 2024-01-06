Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он предположил, что демократы могут выставить для республиканцев ультиматум, разыграв карту допуска к выборам.

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Что лежит в "черной папке" демократов

В контексте внутриполитической борьбы в США нельзя обойти вниманием новость о том, что уже 8 февраля Верховный Суд США рассмотрит возможность участия Дональда Трампа в праймериз Республиканской партии. Трамп – самый рейтинговый кандидат республиканцев, поэтому даже те, кто его не воспринимает, понимают, что более удачной кандидатуры у Республиканской партии нет.

Обратите внимание! Трампа могут не допустить до выборов на основании 14 поправки к Конституции США, запрещающей причастным к восстанию против американского государства занимать государственные должности. Под такую квалификацию может попасть подстрекательство Трампа не признавать результаты выборов 2020 года, когда он проиграл Джозефу Байдену.

"Когда любое политическое сражение выходит за рамки разумного, то (стоит вспомнить, что – 24 Канал) у любой политической силы где-то на шкафу на полке лежит черная папка. Такая есть и у демократов, которые сейчас намекают республиканцам, что друзья, или вы подпишете нормальное соглашение, или… (Дональда Трампа могут не допустить к выборам – 24 Канал)", – отметил Клочок.

Почему основания для оптимизма есть

Республиканцы полностью понимают угрозу от недопуска Трампа к выборам. До этого они пытались прижать демократов к решению вопроса о мексиканской границы, которое находилось за пределами компромисса. Но когда две стороны пытаются добиться соглашения, они должны договариваться, а не навязывать свою волю оппонентам.

"Судебный процесс Дональда Трампа немного охладит головы республиканцев, радикально настроенных не голосовать за бюджет. Плюс 18 января у них истекает срок государственного бюджета, и это также дополнительный инструмент для противостояния между демократами и республиканцами", – отметил аналитик.

Оснований для оптимизма в вопросе выделения помощи Украине добавляет и тот факт, что у Пентагона до сих пор есть оружие для Украины на 4,2 миллиарда долларов. И хотя сейчас США не смогут направить средства на замещение этого оружия, можно надеяться, что в случае необходимости Вашингтон не покинет Киев в беде.

Что известно о помощи США для Украины