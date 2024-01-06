Кулеба отметил, что это заявление касалось того времени, когда у Украины будет достаточно ресурсов для противодействия агрессии России. Об этом он рассказал во время разговора с журналистом Вадимом Карпьяком, информирует 24 Канал.

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Будет ли поддержка Украины со стороны США

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022 – 2023 годов. Однако глава украинского МИД заверил, что это не означает, что объем помощи будет уменьшен уже в 2024 году.

"Речь не идет о поддержке Украины в 2024 году. Госдеп сказал, что когда Украина крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов для противодействия российской агрессии, тогда сумма поддержки может быть уменьшена", – отметил Кулеба.

Глава МИД Украины заявил, что по словам Миллера, сейчас Украина еще не там и нуждается в поддержке в заявленном объеме.

Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии,

– подчеркнул министр.

Ситуация с помощью США для Украины: что известно