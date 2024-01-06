Кулеба зауважив, що ця заява стосувалася того часу, коли Україна матиме достатньо ресурсів для протидії агресії Росії. Про це він розповів під час розмови з журналістом Вадимом Карп'яком, інформує 24 Канал.

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Чи буде підтримка України з сторони США

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022 – 2023 років. Проте очільник українського МЗС запевнив, що це не означає, що обсяг допомоги буде зменшено вже у 2024 році.

"Не йдеться про підтримку України у 2024 році. Держдеп сказав, що коли Україна міцно стане на ноги та матиме достатньо зброї та ресурсів для протидії російській агресії, тоді сума підтримки може бути зменшена", – зауважив Кулеба.

Голова МЗС України заявив, що за словами Міллера, наразі Україна ще не там і потребує підтримки в заявленому обсязі.

Не кіпішуйте. Не шукайте собі додатковий кіпіш на голову, щоб кидати себе в стан агонії та депресії",

– наголосив міністр.

Ситуація з допомогою США для України: що відомо