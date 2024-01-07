Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що конгресмени-республіканці чекають на пояснення від адміністрації Джозефа Байдена. Саме від цього залежатимуть терміни ухвалення нової фінансової допомоги для України.

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Чого саме хочуть республіканці

Відповідаючи на питання про фінансування України, Джонсон заявив, що існують "важливіші речі".

Є дві речі, які необхідні: ми повинні забезпечити захист кордону США, перш ніж ми захистимо будь-який інший кордон,

– сказав він.

Крім захисту американського кордону Джонсон назвав ще одну умову. Представники Республіканської партії у Конгресі хочуть почути від адміністрації Байдена пояснення, що є кінцевою метою в Україні та як відповідально США ставитимуться до витрат цих ресурсів. За його словами, поки що Білий дім не надав республіканцям необхідної інформації.

Зверніть увагу! Майк Джонсон став спікером Палати представників Конгресу США 25 жовтня 2023 року. Він є прихильником Дональда Трампа та критиком допомоги для України. Подробиці щодо його біографії можна прочитати – тут.

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