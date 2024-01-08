Об этом пишет Politico, ссылаясь на сенатора-республиканца Джеймса Ленкфорда, которого называют главным переговорщиком в соглашении по изменению американского законодательства в вопросе миграции.

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Что известно о переговорах в Конгрессе

В Сенате ожидают, что уже к концу недели (14 января – 24 Канал) они смогут опубликовать текст соглашения между Республиканской и Демократической партиями о новом миграционном законодательстве и пакетах помощи союзникам США.

Это стало возможным после нескольких дней напряженных переговоров в Вашингтоне в первой неделе 2024 года. Переговорщики и администрация Байдена надеются, что соглашение поднимет стандарт для просителей убежища в США и потенциально предоставит новые полномочия властям по контролю за миграцией.

"Надеюсь, что на этой неделе текст (соглашения – 24 Канал) будет готов к рассмотрению. У всех будет время на то, чтобы прочитать его и ознакомиться с ним. Никто не собирается тормозить в этом процессе. Это соглашение должно сработать, все рассчитывают на это ", – отметил Ленкфорд.

Какие вызовы могут возникнуть дальше

Впрочем, как отмечает Politico, вопрос, будет ли принят законопроект о новой миграционной политике и помощи Украине, остается открытым. В частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон отметил, что его пока не проинформировали о подробностях будущего соглашения.

Также спикер отказался от того, чтобы обязательно поставить на голосование любое компромиссное решение этого соглашения, хотя в то же время отметил, что республиканцы действительно стремятся к его принятию. Поговаривают, что Джонсон стремится к более жестким ограничениям иммиграции, на которые демократы не готовы пойти.

"Мы можем провести этот законопроект в Сенате в течение следующих дней и отправить его в Палату представителей. А она уже сможет дополнительно поработать над законопроектом", – предположил сенатор.

Объяснение! В США действует двухпалатная система парламента. Соответственно для утверждения законопроекта нужно, чтобы обе палаты Конгресса его поддержали. Впрочем, если в Сенате республиканцы находятся в меньшинстве, то в Палате представителей у них большинство, которое позволяет оппозиционной партии диктовать свои условия Байдену.

Интересно, что еще в пятницу, 5 января, сенаторы-демократы говорили, что по поводу некоторых вопросов согласие не достигнуто, и сомневались, что в течение первой недели работы Сенат сможет принять соглашение. По тогдашним сообщениям, стороны соглашались с поднятием стандарта для просителей убежища, но не нашли середину в вопросе укрепления миграционной службы, условно-досрочного освобождения и новых положений по выдворению.

В то же время любой прогресс в соглашении может подвергнуться критике в обеих партиях. Прогрессистское крыло демократов бьет тревогу из-за изменения постоянной политики США в угоду краткосрочным расходам, а отдельные радикальные республиканцы могут не поддержать соглашения из-за заложенных в них расходов на Украину.

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