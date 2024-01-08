Про це пише Politico, посилаючись на сенатора-республіканця Джеймса Ленкфорда, якого називають головним перемовником в угоді щодо зміни американського законодавства в питанні міграції.

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Що відомо про перемовини в Конгресі

У Сенаті очікують, що вже до кінця тижня (14 січня – 24 Канал) вони зможуть опублікувати текст угоди між Республіканською та Демократичною партіями щодо нового міграційного законодавства та пакетів допомоги союзникам США.

Це стало можливим після кількох днів напружених перемовин у Вашингтоні в перший тиждень 2024 року. Переговорники та адміністрація Байдена сподіваються, що угода підніме стандарт для прохачів притулку в США та потенційно надасть нові повноваження владі для контролю за міграцією.

"Сподіваюся, що цього тижня текст (угоди – 24 Канал) буде готовим для розгляду. У всіх буде час на те, щоб прочитати його та ознайомитись із ним. Ніхто не збирається гальмувати в цьому процесі. Ця угода має спрацювати, усі розраховують на це", – зазначив Ленкфорд.

Які виклики можуть виникнути далі

Втім, як зазначає Politico, питання, чи буде ухвалено законопроєкт про нову міграційну політику та допомогу Україні, залишається відкритим. Зокрема, спікер Палати представників Майк Джонсон зазначив, що його поки що не поінформували про подробиці майбутньої угоди.

Також спікер відмовився від того, щоб обов'язково поставити на голосування будь-яке компромісне рішення цієї угоди, хоча водночас зазначив, що республіканці справді прагнуть її ухвалення. Подейкують, що Джонсон прагне більш жорстких обмежень іміграції, на які демократи не готові піти.

"Ми можемо провести цей законопроєкт у Сенаті протягом наступних днів і надіслати його в Палату представників. А вона вже зможе додатково попрацювати над законопроєктом", – припустив сенатор.

Пояснення! В США діє двопалатна система парламенту. Відповідно, для затвердження законопроєкту потрібно, щоб обидві палати Конгресу його підтримали. Втім, якщо в Сенаті республіканці перебувають у меншості, то в Палаті представників у них більшість, що й дозволяє опозиційній партії диктувати свої умови Байдену.

Цікаво, що ще в п'ятницю 5 січня сенатори-демократи говорили, що з приводу деяких питань згоди не досягнуто й сумнівалися, що протягом першого тижня роботи Сенат зможе ухвалити угоду. За тодішніми повідомленнями, сторони погоджувалися із підняттям стандарту для прохачів притулку, але не знайшли середину в питанні зміцнення міграційної служби, умовно-дострокового звільнення та нових положень щодо видворення.

Водночас будь-який прогрес в угоді може наразитися на критику в обох партіях. Прогресистське крило демократів б'є на сполох через зміну постійної політики США на догоду терміновим витратам, а окремі радикальні республіканці можуть не підтримати угоди через закладені в них витрати на Україну.

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