12 грудня Джо Байден провів закриту зустріч із Зеленським. За підсумками цих переговорів президент США вкотре попросив конгресменів не зволікати із ухваленням додаткового пакету допомоги союзникам, зокрема Україні.

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"Не робіть подарунок Путіну"

Байден у своєму зверненні до американського парламенту наголосив, що у разі, коли Конгрес до зимових канікул не схвалить фінансування постачань Україні, Путін отримає до свят найкращий подарунок.

Російський диктатор сподівається скористатися протиріччями між республіканцями і демократами, аби залишити Україну без підтримки. Тому Байден підкреслив, що конгресмени мусять "вчинити правильно".

До Різдва фінансування не буде

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що навіть, якщо двом партія вдасться дійти консенсусу, ухвалити пакет допомоги Україні до Різдва практично неможливо.

Це (ухвалення фінансування України – 24 Канал) практично неможливо — навіть якщо ми досягнемо згоди — розробити, пройти через Сенат, потрапити в Палату представників до Різдва,

– сказав політик.

Макконнелл зазначив, що республіканці не підуть на компроміс, якщо Байден не задовольнить їх вимоги щодо обмеження перетину мігрантами кордону США та Мексики.

Угоди не буде, поки Джо Байден і республіканці не досягнуть згоди,

— додав Макконнелл.

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