Почав свій виступ Джо Байден. Він наголосив на тому, що Україна вже майже два роки протистоїть російській агресії. І це те, що вже можна вважати перемогою над країною-агресоркою.

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Україна повинна отримати більше допомоги

Джо Байден зауважив, що США виділили 200 мільйонів доларів додаткової допомоги. Водночас він наголосив, що важливо, щоб республіканці не гальмували процес виділення мільярдів доларів США для нашої держави.

Президент США звернув увагу на те, що російські пропагандисти тішаться тому факту, що республіканці та демократи не можуть дійти до спільного знаменника. За його словами, республіканцям потрібно задуматися над тим, що їхні дії схвалюють російські пропагандисти.

Якщо вас відзначає російська пропаганда – треба подумати ще раз над тим, що ви робите,

– сказав президент США.

Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україні за майже два роки повномасштабного вторгнення вдалося повернути 50% територій, захоплених ворогом після 24 лютого 2022 року.

Ми звільнили 50% окупованих Росією територій. Ми маємо перемогу в Чорному морі. Ми сподіваємось зруйнувати повітряне домінування Росії в небі. Це наші плани на наступний рік. Адже той, хто контролює повітря – контролює тривалість війни,

– наголосив Зеленський.

Журналісти також мали можливість поставити кілька питань лідерам України та США. Одне з них стосувалося допомоги нашій державі з боку Вашингтону. Джо Байден підкреслив, що її надають не лише Сполучені Штати, а й понад 50 союзників.

Росія провалилася у своїх спробах стерти Україну з лиця Землі. Україна повернула 50% територій, захоплених Росією від початку повномасштабного вторгнення,

– підкреслив він.

За словами Байдена, понад 50 країн надають економічну, а також гуманітарну допомогу нашій країні. Так, США надали 70 мільярдів доларів, а союзники – понад 100 мільярдів. Від Сполучених Штатів, додав президент, ми отримуємо зброю, а в самій країні створюються робочі місця.

Зеленського спитали, чи почув він те, що прагнув почути під час свого візиту до США. Президент запевнив, що почув багато і сказав те, що прагнув сказати. Він підкреслив, що відчув підтримку і від Адміністрації Байдена. І що були позитивні сигнали, але "є слова, а є конкретний результат".

Також Володимира Зеленського спитали про можливі територіальні поступки. Він наголосив на тому, що це "повне божевілля".

Віддати свої території – це повне божевілля. Це не по-християнськи. Ми говоримо про живих людей, яких вбивають, ґвалтують. Віддати територію – віддати дітей. Чи готові ті люди, які говорять про це, віддати своїх дітей терористам?

– наголосив Зеленський.

Джо Байден додав, що США хочуть, щоб Україна здобула перемогу у війні, розв'язаній Росією. І, як сказано у статуті ООН, захистила свій суверенітет. Найкраща допомога нашій державі у цьому, наголосив американський лідер, – "підтримати законопроєкт про асигнування".

Американський лідер підкреслив, що у Конгресі є двопартійна підтримка України. Відтак, він готовий піти на компроміс щодо питання фінансування кордону. Саме так, наголосив він, працює демократія.

Я готовий до цього. Тримати в заручних допомогу Україні це не правильно,

– сказав президент США.

Також Джо Байден наголосив на тому, що Україна повинна потрапити до НАТО.

НАТО буде майбутнім України, немає жодних питань щодо цього,

– додав Джо Байден

Після спільної пресконференції Володимир Зеленський опублікував пост, у якому підбив підсумки перемовин з Джо Байденом.

Наші цілі на 2024 рік чіткі – захист для наших людей, посилення ППО, позбавлення терористів переваги в повітрі, спільне виробництво зброї, подальша ізоляція Росії та використання заморожених російських активів,

– зазначив президент.

Він висловив подяку Джо Байдену й усім американцям, "котрі цінують свободу так само, як і ми в Україні".