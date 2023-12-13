12 декабря Джо Байден провел закрытую встречу с Зеленским. По итогам этих переговоров президент США в очередной раз попросил конгрессменов не медлить с принятием дополнительного пакета помощи союзникам, в частности, Украине.

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"Не делайте подарок Путину"

Байден в своем обращении к американскому парламенту подчеркнул, что в случае, когда Конгресс до зимних каникул не одобрит финансирование поставок Украине, Путин получит к праздникам лучший подарок.

Российский диктатор надеется воспользоваться противоречиями между республиканцами и демократами, чтобы оставить Украину без поддержки. Поэтому Байден подчеркнул, что конгрессмены должны "поступить правильно".

До Рождества финансирования не будет

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что даже если двум партия удастся прийти к консенсусу, принять пакет помощи Украине к Рождеству практически невозможно.

Это (принятие финансирования Украины – 24 Канал) практически невозможно — даже если мы достигнем согласия — разработать, пройти через Сенат, попасть в Палату представителей к Рождеству,

– сказал политик.

Макконнелл отметил, что республиканцы не пойдут на компромисс, если Байден не удовлетворит их требования по ограничению пересечения мигрантами границы США и Мексики.

Соглашения не будет, пока Джо Байден и республиканцы не достигнут согласия,

– добавил Макконнелл.

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