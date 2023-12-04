Дело в том, что Конгресс до сих пор не принял финансирование поставок для Украины на 2024 год. А без этого США не смогут поставлять Киеву вооружение, сообщил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Смотрите также Все пошло не по плану, Залужный должен был изменить тактику, – WP о контрнаступлении

Требуется согласие Конгресса

Салливан объяснил, что когда США предоставляют Украине оружие из своих запасов, тогда власть на деньги, выделенные Конгрессом, покупает новое вместо переданного.

Если парламент не утвердит финансирование Украины, тогда соответственно правительство не сможет купить новое оружие, вместо того, что передали. А это означает приостановку военной помощи Киеву.

Советник Белого дома подчеркнул, что без выделения Конгрессом средств для предоставления Украине вооружения, поставлять ей оружие невозможно.

Хорошая новость

Впрочем, американский чиновник заявил, что есть и хорошая новость. По его словам, мощное большинство демократов и республиканцев осознают, насколько важно поддерживать Украину. Салливан уверен, что во время голосования за выделение средств на военную помощь Украине, "мы увидим преимущественную двухпартийную поддержку предоставления этого финансирования".

Кроме того, чиновник добавил, что каждый член Конгресса, который выступит против поддержки Киева, "поможет" России победить.

То есть голос против поддержки Украины – это голос за улучшение стратегических позиций Путина. Это просто неотвратимая реальность,

– отметил Салливан.

Он также добавил, что это будет ударом по демократии и "неправильным уроком истории".

Конгресс до сих пор не принял финансирование помощи Украине: что известно