Президент США згадав й про свій додатковий запит. Останній містить понад 61 мільярд для України, а також допомогу для Ізраїлю, Тайваню, Індо-Тихоокеанського регіону.

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Що відомо про згоду в Конгресі

У зверненні президента США на сайті Білого дому мовиться, що двопартійний проєкт фінансування, який погодили в Конгресі, наближає США до того, щоб запобігти непотрібному призупиненню роботи уряду та захистити важливі національні пріоритети.

Передбачається, що бюджет, який передбачений проєктом фінансування, відповідає вимогам Білого дому.

Він (проєкт фінансування уряду – 24 Канал) відкидає серйозні скорочення програм, на які розраховують працьовиті сім'ї, і забезпечує шлях до ухвалення законопроєктів про фінансування на цілий рік, які відповідають інтересам американського народу та не містять будь-якої крайньої політики,

– заявив президент США.

Американський лідер подякував лідеру демократичної більшості в сенаті США Чаку Шумеру та його однопартійцеві Хакіму Джефрісу за їхнє лідерство у досягненні цієї структури.

"Тепер республіканці в Конгресі повинні виконувати свою роботу, припинити погрожувати закрити уряд і виконати свій основний обов'язок щодо фінансування важливих пріоритетів внутрішньої та національної безпеки, включаючи мій додатковий запит. Їм час діяти", – запевнив Байден.

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Що відомо про бюджет уряду США