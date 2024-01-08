Президент США упомянул и о своем дополнительном запросе. Последний содержит более 61 миллиарда для Украины, а также помощь для Израиля, Тайваня, Индо-Тихоокеанского региона.

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Что известно о согласии в Конгрессе

В обращении президента США на сайте Белого дома говорится, что согласованный в Конгрессе двухпартийный проект финансирования приближает США к тому, чтобы предотвратить ненужную приостановку работы правительства и защитить важные национальные приоритеты.

Предполагается, что бюджет, предусмотренный проектом финансирования, отвечает требованиям Белого дома.

Он (проект финансирования правительства – 24 Канал) отвергает серьезные сокращения программ, на которые рассчитывают трудолюбивые семьи, и обеспечивает путь к принятию законопроектов о финансировании на целый год, отвечающих интересам американского народа и не содержащих какой-либо крайней политики,

– заявил президент США.

Американский лидер поблагодарил лидера демократического большинства в сенате США Чака Шумера и его однопартийца Хакима Джефриса за их лидерство в достижении этой структуры.

"Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнять свою работу, прекратить угрожать закрыть правительство и выполнить свою основную обязанность по финансированию важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Им пора действовать", – заверил Байден.

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Что известно о бюджете правительства США