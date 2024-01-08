Президент США упомянул и о своем дополнительном запросе. Последний содержит более 61 миллиарда для Украины, а также помощь для Израиля, Тайваня, Индо-Тихоокеанского региона.
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Что известно о согласии в Конгрессе
В обращении президента США на сайте Белого дома говорится, что согласованный в Конгрессе двухпартийный проект финансирования приближает США к тому, чтобы предотвратить ненужную приостановку работы правительства и защитить важные национальные приоритеты.
Предполагается, что бюджет, предусмотренный проектом финансирования, отвечает требованиям Белого дома.
Он (проект финансирования правительства – 24 Канал) отвергает серьезные сокращения программ, на которые рассчитывают трудолюбивые семьи, и обеспечивает путь к принятию законопроектов о финансировании на целый год, отвечающих интересам американского народа и не содержащих какой-либо крайней политики,
– заявил президент США.
Американский лидер поблагодарил лидера демократического большинства в сенате США Чака Шумера и его однопартийца Хакима Джефриса за их лидерство в достижении этой структуры.
"Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнять свою работу, прекратить угрожать закрыть правительство и выполнить свою основную обязанность по финансированию важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Им пора действовать", – заверил Байден.
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Что известно о бюджете правительства США
- Издание Reuters, ссылаясь на спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона, написало, что общий бюджет правительства США на 2024 год составит 1,6 триллиона долларов. Из них 886 миллиардов долларов – направят на расходы в оборонной сфере, 704 – на прочие расходы.
- В декабре 2023 года президент США подписал закон об обороне США через законопроект о расходах на оборону. Там предусмотрено повышение зарплаты военнослужащим США на 5,2% и выделение 300 миллионов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.
- Следует добавить, что в декабре 2023 года законопроект о предоставлении помощи не прошел процедурное голосование в Сенате США. Ведь республиканцы и демократы не могли добиться согласия по вопросу безопасности южной границы США с Мексикой. Согласовать этот вопрос должны во время каникул в январе 2024 года.