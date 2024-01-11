Як повідомляють ЗМІ, у Білому домі будуть наполягати на тому, щоб Україна підготувала більш чіткий план ведення війни.

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У США хочуть знати, як Україна планує тримати оборону

Літній контрнаступ України зазнав невдачі. Головнокомандувач Залужний заявив про загрозу "глухого кута". Тим часом президент Зеленський неодноразово наголошував, що не піде на жодні паузи у бойових діях, адже вони лише дадуть можливість Росії відновити сили для здійснення більших операцій.

Оскільки рішучий прорив України у найближчі місяці малоймовірний, американці хочуть, аби Київ розробив чітку військову стратегію, як захистити поточні позиції, а потім прорвати російські лінії.

Крім того, чіткий план війни проти Росії потрібен США для того, аби вони могли розуміти, куди найкраще спрямувати свою підтримку.

У Вашигтоні окремо стурбовані, що розбіжності Залужного і Зеленського уповільнюють зусилля з вироблення нової стратегії.

Довідка: Минулого року у Вашингтона і Києва були різні думки з приводу того, яким має бути літній контрнаступ. Американці пропонували вдарити лише на півдні, а не розтягувати свої ресурси по всьому фронту. Київ та його деякі інші союзники вважають підхід України щодо виснаження російських сил був правильним.

Від чіткого плану залежить допомога

У Білому домі ще сподіваються, що вдасться досягти угоди між республіканцями і демократами, яка дозволить розблокувати розгляд законопроєкту про виділення Україні 61 мільярд доларів допомоги.

Республіканці, які чинять опір, зазначають, що їм важливо знати план Києва для того, аби ухвалити рішення про подальшу його підтримку.

Нам потрібно знати, який їхній план, і я впевнений, що на цьому також наполягає адміністрація. Вони не можуть чітко сказати, як виглядає перемога,

– сказав сенатор-республіканець від Айови Джоні Ернст.

Україна втратила шанс на швидку перемогу через страхи Заходу

Кореспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов написав для видання WP колонку, в якій перерахував моменти, коли Україна мала шанс змінити хід війни, але цього не вдалося зробити через зволікання Заходу.

Так, у статті йдеться, що із перших днів війни Захід боявся "ядерних погроз" Путіна. Зокрема, Білий дім забороняв переступати російські "червоні лінії", аби не спровокувати конфлікт між Росією і НАТО. Саме через це союзники місяцями відмовлялися постачати Україні зброю, яку вона потребувала. А коли таки наважилися поставити – наклали "вето" на удари нею по території країни – агресорки.

Після того, як нарешті партнери надали багато західних систем, про які їх просила України, було вже пізно – Росія встигла мобілізувати сотні тисяч солдат і посилити оборону.

Наприкінці листопада 2022 року український контрнаступ виснажувався, а західні партнери зволікали із поставками боєприпасів і озброєння. Контрнаступ 2023 року вже не був таким успішним, бо Путін встиг підготуватися.