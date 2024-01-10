Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що всі сперечання в американському політикумі – частина передвиборчої кампанії. Тому наступні місяці політики будуть вживати агресивних дій один проти одного, чим, за класикою жанру, займаються республіканці та демократи.
До теми У США готують угоду, яка може розблокувати кошти для допомоги Україні, – Politico
Мчимо на палаючому велосипеді в прірву
Проте в питанні бюджетної кризи, яка склалася наприкінці минулого року та загрожувала шатдауном, представники республіканської та демократичної партій здається дістали консенсусу.
Вони подолали розбіжності і начебто знайшли спільну мову щодо мігрантської реформи для нелегалів – дуже болючої теми для США. Тому є всі шанси, що найближчим часом Україна отримає допомогу у розмірі 61 мільярд доларів у загальному пакеті вартістю понад 105 мільярдів. В ньому передбачені кошти також для Ізраїля, Тайваню та на фінансування так званої "внутрішньої безпеки" США,
– підкреслив політтехнолог.
Водночас ситуація в США загострюється перед президентськими виборами, і далі боротьба між республіканцями та демократами буде запеклішою.
Все буде виглядати так, ніби ми мчимо на палаючому велосипеді у прірву,
– зазначив Тизенгазуен.
Ситуація буде загострюватися всередині країни. Зокрема ще вирішуватиметься доля Дональда Трампа, який є одним з претендентів на перемогу у президентських виборах. Проте проти нього порушені справи в суді, а він подаватиме апеляції через його недопущення на висування на посаду президента в деяких штатах.
Цивілізований світ має схаменутися
Також розпалюється ситуація у світі. Може розпалитися конфлікт між Північною та Південною Кореями. Не можна виключати загострення ситуації на Тайвані, а за прогнозами ЗМІ, у разі вторгнення Китаю на острів, загальносвітового ВВП обвалиться на 10% з усіма відповідними наслідками.
"Ми рухаємось у "чудовий" рік, і я сподіваюся, що цього року щонайменше схаменуться представники цивілізованого світу та почнуть серйозно боротися з диктаторами. Адже вони згрупувалися, і для них не існує жодних правил, на відміну від цивілізованого світу, де діють за правилами, дотримуються прав. Потрібно розібратися з диктаторами, і тоді весь світ зітхне спокійно і буде далі будувати щасливе майбутнє", – наголосив Борис Тизенгаузен.
Допомога Україні від США: що відомо
- Протягом кількох місяців Конгрес США не може ухвалити рішення щодо виділення Україні 61 мільярда доларів.
- Ще у жовтні 2023 року Джозеф Байден запропонував Конгресу розглянути можливість додаткового фінансування пакета підтримки України, Ізраїлю і Тайваню, і, крім того, посилення безпеки кордону з Мексикою через величезний наплив мігрантів.
- Однак у 2023 році республіканці та демократи не дійшли згоди щодо голосування за нього.
- Проте на початку 2024 року за інформацією ЗМІ вони нібито знайшли консенсус і найближчими днями буде оприлюднена відповідна угода між Республіканською та Демократичною партіями.