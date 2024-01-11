Ця поїздка стане заключною у візитах Володимира Зеленського країнами Балтії. Перед Латвією президент вже побував у Литві та Естонії.
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Візит Зеленського до Латвії
Ввечері 11 січня Володимир Зеленський прибув до Латвії. Його літак сів у аеропорту Риги. Опісля українського лідера зустрів президент країни Едгарс Рінкевичс. Разом з президентом України до Латвії прибули й очільник МЗС Дмитро Кулеба та голова Офісу президента Андрій Єрмак.
На честь відвідин Володимира Зеленського у Латвії організували привітальну церемонію. Там простягли українські прапори та лунав гімн нашої держави, який виконав військовий оркестр.
Як зустрічали Володимира Зеленського у Латвії: дивіться відео
Поїздки Зеленського до Литви та Естонії
- Про візит Володимира Зеленського до Литви стало відомо 10 січня. Одразу український лідер анонсував, що планують візити до Естонії та Латвії. Так, під час відвідин Литви президенту вдалося домовитися про нову оборонну підтримку – спільне виробництво, зокрема засобів боротьби з дронами. Також країна надасть 200 мільйонів євро військової допомоги.
- Одразу після Литви Володимир Зеленський вдосвіта 11 січня прибув до Естонії – вперше з 2019 року. У ході візиту Зеленський провів брифінг разом з президентом республіки Аларом Карісом. Естонія пообіцяла передавати Україні щорічно 0,25% свого військового бюджету – аж до 2027 року.
- Загальна сума військової допомоги становитиме 1,2 мільярда євро – Естонія вже надала підтримку Україні на 85 мільярдів євро. Також Алар Каріс закликав інші країни виділяти Україну допомогу.