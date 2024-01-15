Раздается предположение, что, возможно, ситуация затянется вплоть до марта. Генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж сказал 24 Каналу, готовилось и просчитывало ли военно-политическое руководство Украины то, что не будет регулярной помощи от американцев.
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Ситуация с обеспечением вооружением
Как отметил Маломуж, помощь для нашей страны не исчезла полностью, но она снизилась. Критические средства поражения к системам ПВО, ракетным системам и танковой технике частично поступают в Украину. Определенные ресурсы не следуют тому крупному бюджету США, а выделяются на системы безопасности и обороны.
С другой стороны, происходят изменения, в частности, выделение новых ракет и боеприпасов Германией, странами Скандинавии и т.д. Также важная часть, которую Украина мало использовала, – закупка боеприпасов, вооружения и техники натовского и советского модернизированного производства на международных рынках военно-технического сотрудничества.
Украина – активный игрок на рынке, ведь занимала 9 место в мире,
– сказал экс-руководитель Службы внешней разведки.
Также украинский военно-промышленный комплекс постепенно разворачивает работу не только по дронам и ракетам, но и по боеприпасам. Количество пока еще недостаточно, но уже есть успехи.
По мнению Маломужа, январь – февраль Украина продержится, но уже готовятся большие пакеты помощи и со стороны европейских стран, и американцы придут к консенсусу.
"Мы контактируем с республиканцами и демократами. В феврале они все же предусматривают выделение пакета с вооружением, техникой и особенно боеприпасами", – добавил экс-руководитель Службы внешней разведки.
Помощь Украине от США
- Сенат США не может поддержать дополнительное финансирование пакета помощи Украине, предложенный президентом США Джо Байденом. Соответственно, Украина до сих пор не получила 61 миллиард долларов военной и гуманитарной помощи.
- В Белом доме ожидают, что США удастся принять новый пакет помощи для Украины в январе 2024 года. Администрации Джо Байдену удалось добиться договоренностей с республиканцами.
- На днях президент Владимир Зеленский сказал, что с позитивом смотрит на помощь США. Сейчас этот позитив гораздо больше, чем был в декабре.