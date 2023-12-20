Соответствующую информацию на брифинге в Вашингтоне сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. Он отметил, что помощь нужна как можно быстрее.
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Пакет помощи будет в январе
Джон Кирби ожидает, что Сенат примет пакет дополнительной финансовой помощи для Украины в январе 2024 года. Пока определенные сдвиги в переговорах с представителями Республиканской партии. В частности, это касается вопроса борьбы с миграцией на границе с Мексикой – это позволит разблокировать принятие нового финансирования для Украины.
Был достигнут некоторый прогресс. Я не буду забегать вперед, но нам придется посмотреть на развитие событий,
– отметил он.
В администрации Байдена ожидают, что США продвинулись вперед с дополнительным финансированием для Украины – боевые действия не прекратятся. Власти США планируют предоставить Украине еще один пакет военной помощи в конце декабря. Однако после этого уже необходимо решение Конгресса о дополнительном финансировании.
Итак, время не на нашей стороне. Мы хотим получить это финансирование как можно скорее. И, это похоже, это будет скорее рано в январе. Но чем раньше, тем лучше,
– сказал Кирби.
Военная помощь Украине
В начале декабря Сенат не смог поддержать дополнительный запрос Белого дома на финансирование национальной безопасности границ в размере 106 миллиардов долларов. В него входит 61 миллиард долларов военной и гуманитарной помощи для Украины.
Для принятия решения Белый дом даже призвал Сенат не идти на рождественские каникулы, пока решение не будет принято. Такое решение вызвало критику республиканцев. Однако даже подобные меры не помогли принять финансирование в этом году.
Сенат Конгресса США не будет голосовать за пакет помощи Украине в 2023 году. Отмечается, что участники переговоров "достигают обнадеживающего прогресса", но "остаются сложные вопросы".
Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря выразил уверенность, что США не изменят Украине. Он ожидает выделения дополнительной помощи "очень скоро" – договоренности с США будут выполнены полностью.