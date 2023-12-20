Соответствующую информацию на брифинге в Вашингтоне сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби. Он отметил, что помощь нужна как можно быстрее.

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Пакет помощи будет в январе

Джон Кирби ожидает, что Сенат примет пакет дополнительной финансовой помощи для Украины в январе 2024 года. Пока определенные сдвиги в переговорах с представителями Республиканской партии. В частности, это касается вопроса борьбы с миграцией на границе с Мексикой – это позволит разблокировать принятие нового финансирования для Украины.

Был достигнут некоторый прогресс. Я не буду забегать вперед, но нам придется посмотреть на развитие событий,

– отметил он.

В администрации Байдена ожидают, что США продвинулись вперед с дополнительным финансированием для Украины – боевые действия не прекратятся. Власти США планируют предоставить Украине еще один пакет военной помощи в конце декабря. Однако после этого уже необходимо решение Конгресса о дополнительном финансировании.

Итак, время не на нашей стороне. Мы хотим получить это финансирование как можно скорее. И, это похоже, это будет скорее рано в январе. Но чем раньше, тем лучше,

– сказал Кирби.

Военная помощь Украине