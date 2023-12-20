В Сенате США 19 декабря сообщили, что не будут голосовать за пакет о предоставлении военной и гуманитарной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Соглашение между демократами и республиканцами до сих пор не достигнуто.

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США призывает к собственному производству вооружения

Западные СМИ уверяют, что США настояли на том, чтобы Украина дополнила помощь, оказанную западными партнерами, собственным вооружением. Это касается инновационных систем, таких как морской флот беспилотников, которые уже показали удачные результаты в ходе операций по поражению вражеских кораблей.

Кое-кто в армии США хочет, чтобы Украина придерживалась стратегии "удерживай и строй" – то есть считают, что Украине следует сосредоточиться на удержании территории, которую она имеет сейчас, и создании возможности производить собственное оружие в течение 2024 года,

– говорится в сообщении.

В статье также говорится, что украинское наступление остановилось, а шансы для продвижения по суше невелики. Поэтому главная цель заключалась в том, чтобы создать достаточную реальную угрозу с помощью беспилотников и ракет дальнего радиуса действия. Это поспособствовало бы возможности содержательных переговоров с Россией уже в начале 2024 года или еще через год.

В материале отмечается, что в дальнейшем Украине по-прежнему придется в значительной степени полагаться на военную помощь партнеров, но значительная ее часть сейчас оказалась под вопросом. Причина состоит в том, что голосование по финансированию Киева отложили на неопределенный срок.

Администрация Байдена способствует созданию совместных предприятий между американскими и украинскими производителями оружия. Еще 7 декабря США и Украина подписали соглашение о совместном производстве и обмене техническими данными. Речь идет о ремонтно-техническом обеспечении и производстве критических боеприпасов, а также производстве систем ПВО.

Приоритеты Украины в производстве оружия

В ходе состоявшейся 19 декабря итоговой конференции Владимира Зеленского украинский лидер сообщил о собственном производстве вооружения. Президент Украины рассказал, что в 2024 году запланировано изготовление около миллиона дронов.

Зеленский также подчеркнул, что Украине нужна инфраструктура по управлению дронами для успешной реализации планов по обороноспособности. По его словам, она должна быть достаточно простой, в отличие от советской. Это будет способствовать ее оперативному использованию.

Он также отметил, что будет увеличиваться количество артиллерии. В частности, говорится о 155-м калибре системы, который оказался дефицитным.

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