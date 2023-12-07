США и Украина подписали соглашение о совместном производстве и обмене техническими данными. Это будет способствовать выполнению неотложных потребностей ВСУ.

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Новые мероприятия по поддержке Украины

Речь идет о ремонтно-техническом обеспечении и производстве критических боеприпасов, а также производстве систем ПВО. В Белом доме считают, что это будет способствовать более быстрому прохождению инвестиционных соглашений, а также усилит сотрудничество между США и Украиной.

Конференция собрала около 350 представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы, чтобы сосредоточиться на значительном увеличении производства оружия для поддержки борьбы Украины за свободу против российской агрессии.

– говорится в сообщении.

Правительства США и Украины стремятся развивать украинскую оборону. Это будет способствовать самостоятельному обеспечению и долгосрочной защите. Такие действия положительно повлияют на экономический успех Украины.

В частности, Пентагон предоставил Киеву технологические данные для начала производства гибридных средств ПВО FrankenSAM. Они нацелены на модернизацию систем противовоздушной обороны в Украине.

Что известно о помощи США Украине