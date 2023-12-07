США та Україна підписали угоду стосовно спільного виробництва та обміну технічними даними. Це сприятиме виконанню нагальних потреб ЗСУ.
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Нові заходи щодо підтримки України
Мовиться про ремонтно-технічне забезпечення та виробництво критичних боєприпасів, а також виробництво систем ППО. У Білому домі вважають, що це сприятиме швидшому проходженню інвестиційних угод, а також посилить співпрацю між США та Україною.
Конференція зібрала близько 350 представників промисловості та уряду США, України та Європи, щоб зосередитися на значному збільшенні виробництва зброї для підтримки боротьби України за свободу проти російської агресії,
– йдеться в повідомленні.
Уряди США та України прагнуть розвивати українську оборону. Це сприятиме самостійному забезпеченню та довгостроковому захисту. Такі дії позитивно вплинуть на економічний успіх України.
Зокрема Пентагон надав Києву технологічні дані для початку виробництва гібридних засобів ППО FrankenSAM. Вони націлені на модернізацію систем протиповітряної оборони, що є в України.
Що відомо про допомогу США Україні
- Джозеф Байден у жовтні 2023 року зробив запит до Конгресу стосовно надання пакета допомоги Україні та Ізраїлю на суму понад 105 мільярдів. З цієї суми 61,4 мільярда мала отримати Україна.
- Згодом спікер Палати представників США Майк Джонсон наголосив на тому, що пакети допомоги Ізраїлю та України, мають ухвалюватись в Конгресі окремо.
- 4 грудня Білий дім направив термінове звернення до Конгресу щодо виділення коштів Україні, адже ті, що були наданні раніше, закінчуються.
- Водночас радник Білого дому зазначив, що без виділення фінансування Конгресом на надання Україні озброєння, постачати їй зброю буде неможливо.
- Пізно ввечері 6 грудня стало відомо, що проєкт Сенату США стосовно допомоги Україні й Ізраїлю не набрав достатню кількість голосів, щоб виставити його на голосування. Причиною стали розбіжності між поглядами демократів та республіканців.
- Україна прогнозувала, що законопроєкт про пакет міжнародної допомоги можуть не підтримати через внутрішньополітичні події у Сполучених Штатах. Втім, це не означає, що надалі його не будуть виносити на голосування.