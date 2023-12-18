6 декабря Сенат США заблокировал рассмотрение законопроекта о выделении американским союзникам пакета помощи, в том числе и Украине, из-за спора демократов и республиканцев.
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Помощь в 2023 году не примут
Позже Сенат решил отложить рождественские каникулы, чтобы развязать "камень преткновения" между республиканцами и демократами и разблокировать голосование за помощь Украине. В свою очередь Палата представителей отказалась продолжать работу.
Известно, что 18 декабря сенаторы снова соберутся, чтобы проголосовать за президентский законопроект. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер надеялся, что к этому времени удастся достичь какого-либо промежуточного соглашения по границе с Мексикой.
Однако, как сообщают СМИ, демократам и республиканцам до сих пор не удалось прийти к консенсусу по этому вопросу.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат еще далек от принятия решения о пакете военной поддержки для Украины, Израиля и Тайваня. Он считает, что голосование за него не пройдет в этом году. Пакет, вероятно, примут уже в следующем.
Я разговаривал с людьми за столом переговоров с Белым домом пять дней назад… Мы даже не подошли к соглашению. Она будет заключена в следующем году,
– заявил сенатор.
Ранее Джо Байден заявил, что он готов пойти на уступки в вопросах относительно мер на границе ради принятия помощи Украине и Израилю.
У США почти не осталось средств для финансирования помощи Украине
- Осенью Байден внес предложение о дополнительном пакете финансирования союзников, в частности, Украины и Израиля.
- Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил за разделение помощи Израилю и Украине.
- В декабре администрация Байдена призвала Конгресс как можно скорее принять общий пакет помощи, ведь средств для Украины почти не осталось.
- У Байдена заявили, что США не смогут поставлять Украине оружие без принятия финансирования Конгрессом.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что помощь для Украины точно примут. Он не может сказать точно – произойдет это до Рождества или уже в январе 2024 года. Дипломат указал на интересную тенденцию. Американцы больше не спорят из-за того, нужно ли предоставлять Украине финансирование. Главная дискуссия идет вокруг южной границы.