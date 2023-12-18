6 декабря Сенат США заблокировал рассмотрение законопроекта о выделении американским союзникам пакета помощи, в том числе и Украине, из-за спора демократов и республиканцев.

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Помощь в 2023 году не примут

Позже Сенат решил отложить рождественские каникулы, чтобы развязать "камень преткновения" между республиканцами и демократами и разблокировать голосование за помощь Украине. В свою очередь Палата представителей отказалась продолжать работу.

Известно, что 18 декабря сенаторы снова соберутся, чтобы проголосовать за президентский законопроект. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер надеялся, что к этому времени удастся достичь какого-либо промежуточного соглашения по границе с Мексикой.

Справка : Спикер Палаты представителей Майк Джонсон хочет включить в пакет о дополнительном финансировании положения иммиграционного законопроекта, который республиканцы Палаты представителей приняли в мае. В частности, он предусматривает выделение средств на возобновление строительства стены на границе с Мексикой, которое отменил Байден после избрания на должность. Демократы выступают против.

Однако, как сообщают СМИ, демократам и республиканцам до сих пор не удалось прийти к консенсусу по этому вопросу.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат еще далек от принятия решения о пакете военной поддержки для Украины, Израиля и Тайваня. Он считает, что голосование за него не пройдет в этом году. Пакет, вероятно, примут уже в следующем.

Я разговаривал с людьми за столом переговоров с Белым домом пять дней назад… Мы даже не подошли к соглашению. Она будет заключена в следующем году,

– заявил сенатор.

Ранее Джо Байден заявил, что он готов пойти на уступки в вопросах относительно мер на границе ради принятия помощи Украине и Израилю.

У США почти не осталось средств для финансирования помощи Украине